Empleo, pero también vivienda y sanidad para Miranda

Ni un paso atrás, ni en derechos, ni en democracia, ni en educación o sanidad... Conscientes de que 'Proteger lo conquistado' es una forma de ... garantizar el futuro, tal y como se podía leer en la pancarta que encabezaba la movilización convocada por CC OO y UGT por el 1º de Mayo, unas 200 personas han recorrido el centro de la ciudad en defensa de todos aquellos elementos de justicia social y laboral que los trabajadores se han ganado con su lucha y reivindicación.

Pero hay que seguir peleando, porque aún quedan muchas cosas por hacer, como reconocía la secretaria comarcal de CC OO, Leticia Ruiz de Arcaute, que se mostraba «satisfecha» con la respuesta de la ciudadanía mirandesa ante la convocatoria de una jornada festiva; aunque dejando claro que son muchos los aspectos por los que hay que trabajar en el día a día, durante todo el año, para mejorar muchas situaciones de precariedad que afectan a todos los entornos laborales, tanto de las administraciones públicas como de la empresa privada.

Toca seguir demandando «la no destrucción de puestos de trabajo y la creación de empleo de calidad; y en los estamentos públicos, además, que se cubran las bajas. Hay muchos problemas en la Junta, en el Ayuntamiento, en la hostelería, en la industrias... hay que continuar dando guerra y peleando». Y hacerlo con unidad, de manera conjunta, dejando de lado el individualismo que entiende que impera en la actualidad. «Tenemos que ser más solidarios y colaborativos», porque son muchos los temas pendientes que afectan al conjunto de la sociedad.

La movilización concluía en la plaza de España

Entre ellos, en el manifiesto al que daban lectura en la plaza de España, al final de un recorrido que arrancó junto a la estación de tren, se planteaba la necesidad, en el ámbito de Castilla y León, de seguir incidiendo en el diálogo social recientemente recuperado tras la salida de Vox del gobierno de la Junta.

Al mismo nivel ponían el cambio que debe darse para que acceder a una vivienda no sea un «lujo para demasiados trabajadores». Un problema que afecta a jóvenes que no pueden independizarse, familias que no encuentran alquiler asequible o pueblos que se vacían porque no hay dónde quedarse»; y al que piden que se haga frente aplicando «topes en los precios» de los inmuebles, tanto de compra como de alquiler en aquellos lugares en los que los precios estén tensionados, porque «vivir con dignidad es un derecho, no un privilegio».

El manifiesto también llamaba la atención sobre la situación de la Sanidad. «Las personas trabajadoras de Castilla y León no pueden seguir esperando semanas por una consulta o recorriendo kilómetros para recibir atención básica».

La manifestación estaba convocada por CC OO y UGT.

En definitiva, reclaman «una apuesta decidida por el reequilibrio, con inversión pública, empleo de calidad, transporte y servicios».

Ampliando el foco al ámbito nacional, también pedían un «compromiso político» para aprobar legislativamente la jornada laboral máxima de 37,5 horas.

En el mensaje por el 1º de Mayo también había alusiones a la UE, a la que piden «una respuesta firme y coordinada» frente a la guerra comercial impulsada por la administración Trump. «Hay que reforzar la cooperación de los estados miembro para seguir avanzando en una Europa fuerte y unida».

No faltaba tampoco el apoyo a Ucrania y la exigencia de que se ponga fin a la ocupación de Palestina, reafirmando el derecho de ese pueblo a «tener Estado propio, en el que se pueda convivir en paz y seguridad».