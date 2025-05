Ya se empieza a sentir San Juan en Miranda

Como es tradición desde hace ya unos años a esta parte son los más pequeños los que se convierten en los protagonistas de la jornada ... en la que se empieza a percibir que ya no queda nada para que llegue San Juan del Monte.

Y es así porque la gala en la que se conoce el nombre de quienes representarán a todos los mirandeses durante las fiestas, los de los sanjuaneros mayores y los infantiles, los que ponen de inicio el ambiente festivo son los colegios que participan en el festival de la Canción del Blusa Infantil.

Este año al escenario del Teatro Apolo subieron los ochotes de los colegios Príncipe de España, Sagrada Familia y Sagrados Corazones, además del Coro Los Veteranos. Fueron ellos los encargados de poner la música antes de que la emoción se desatara en las candidatas, cabe decirlo así porque en las dos categorías masculinas, la de adultos y la infantil sólo había un candidato y misterio misterio no es que hubiera.

Luis Alberto Angulo, conocido por toda Miranda como Luisito será el sanjuanero, representará a su cuadrilla Los 40 principales y a todos los mirandeses y asume la responsabilidad «con mucha ilusión» porque tiene claro que «puedo con esto y con todo y si me he decidido a presentarme es porque hay que poner un poco de color, humor, LGTBI y un poco de glamour a San Juan».

Cree que el momento del bombazo va a ser muy especial. «Ver cómo todo el mundo te está mirando a ti, que me encanta será muy emocionante». Piensa que este año la fiesta será distinta y apuntaba, muy emocionado, que «va a ser diferente. Nadie va a vivir San Juan del Monte del todo si no vive la fiesta de esta otra manera, como la vamos a vivir nosotros este año».

Ampliar Avelino Gómez

Él tendrá como pareja a Henar Martínez, la sanjuanera, de La Txanza, que en el momento en el que se le preguntó cómo vendería San Juan no dudó en decir que «a ver que fiesta hay en el mundo en la que disfruta alguien de cinco años, igual que alguien de cuarenta o de ochenta, San Juan es la fiesta».

De pequeña se había presentado a sanjuanera infantil, «no salí y mi ilusión es la de poder estar arriba en el balcón y este año era el año. He acabado de estudiar, voy a poder estar todas las fiestas y ha sido el año. Estoy muy feliz», y tiene claro que el mejor momento será «el bombazo, seguro. Hacer sonar el bombo es mi sueño».

Ser la sanjuanera implica que ya ha cumplido la primera parte de su sueño, al igual que lo hizo ayer Noa Barrasa, de 12 años que será la sanjuanera infantil. Es de la cuadrilla El Cachondeo y, aunque los nervios no le permitían mantener una larga conversación, sí pudo decir que «tengo muchos nervios y mucha ilusión porque no me lo esperaba». Eso sí, una vez que ya tuvo claro que era la representante de los más pequeños en la fiesta apuntó que está dispuesta «a darlo todo en el bombazo, que creo que va a ser el mejor momento de toda la fiesta pero no se, a lo mejor hay sorpresas».

Ampliar El Coro Los Veteranos actuó tras los Ochotes Infantiles. Avelino Gómez

Mario Santos sabía de antemano que iba a ser elegido como sanjuanero infantil, pero aun así este chaval de 9 años y de la cuadrilla Komando Patxarana no ocultaba sus nervios que, a buen seguro se irán templando a medida que vayan sucediéndose las actividades festivas en la que será el representante de las sanjuaneros más pequeños.

También el, como suele ser habitual en todos los que se convierten en sanjuaneros, lo que espera con más emoción es el día del bombazo. «Me gusta mucho San Juan y creo que donde mejor me lo voy a pasar es en el balcón dándole al bombo. Creo que me lo voy a pasar muy bien».

Par él, que es muy joven habrá, sin duda, muchos descubrimientos en estas fiestas. A medida que pasen las jornadas se irá acostumbrando a todos los actos y sabe que tendrá que ir «a todo lo que toque.

Sí se puede

Está claro que quienes ayer resultaron elegidos como sanjuaneros, mayores e infantiles, Henar, Luisito, Noa yMario pudieron hacer realidad que los sueños se cumplen y pudieron decir que sí se puede. Algo que además cantó al unísono todo el público que se dio cita en el Teatro Apolo pensando en el otro protagonista de estos días en la ciudad, el Mirandés. No podía faltar la alusión al sueño de los rojillos y la gala concluyó con un ¡Aupa Mirandés! y ¡Viva San Juan del Monte! En San Juan del Monte se consiguió el último ascenso a Segunda y, tal y cómo apuntaron los presentadores de la gala «por qué no va a hacer su milagro el santo?».

Confiando en ello y en que las próximas fiestas van a ser las mejores con la elección de los sanjuaneros de este año ya se empezó a sentir la alegría de la fiesta que está llamando a la puerta y ya se empieza a sentir.