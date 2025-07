Embajadores del pueblo saharaui en Miranda

Planeado o no, incorporar temporalmente un niño a su familia está resultando una vivencia más que positiva en muchos aspectos para dos nuevas 'madres' de ... acogida de menores saharauis que este miércoles quisieron compartir su experiencia en el marco de la recepción oficial en el Ayuntamiento de Miranda que se dispensó a siete de los niños y niñas que disfrutan de sus 'Vacaciones en Paz' en el entorno y en la propia ciudad, donde tienen su casa dos de ellos.

Un número mínimo, que no se logra remontar en los últimos años pese a los llamamientos de la Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo Saharaui y a una realidad cada vez más difícil en el desierto, en los campos de refugiados, sobre la que alertan organismos internacionales que apuntan que uno de cada tres menores tiene retraso en el crecimientos y el 65%, anemia, según detalló Marian Rocandio, coordinadora en la ciudad del programa.

Pero nos fueron esas cifras, ni los 50º de temperatura en verano o el conflicto político de «una guerra silenciada», lo que llevó a las madres de acogida a dar el paso de abrir las puertas de su casa a un extraño, con otra cultura y costumbres, pero que no dejan de ser niños. «Es algo que te tiene que salir, sentirlo y quererlo», reconocía Hortensia Tomé, que hace años que tenía claro que quería involucrarse y ayudar; y, en cuanto se ha jubilado, lo ha hecho.

Así que ahora comparte verano en Rivabellosa con Abdú, un chaval que la tiene activa y sin parar durante todo el día y con el que se entiende perfectamente, pese a no hablar el mismo idioma. «La experiencia es muy gratificante porque los críos te dan más a ti, de lo que tú les das a ellos».

Aunque sí reconocía que «está siendo duro físicamente, porque yo estoy sola y el niño es muy movido y me requiere todo el tiempo del mundo, de las 10 de la mañana a las 11 de la noche que volvemos a casa. Hay que estar muy pendiente. No tienen concepto del peligro, con la bici no hay manera de que se ponga el caso y en la piscina parezco la socorrista».

Pero lo positivo supera con creces ese cansancio, por lo que ya tiene claro que si el niño quiere repetir, le volverá a abrir las puertas de su casa, porque «ha sido muy fácil adaptarnos el uno al otro». Antes, en diciembre, será ella la que viaje al Sáhara.

Todo es nuevo también para Julieta Valverde convertida, de repente, junto a su pareja, en familia numerosa, al abrir su casa en Pancorbo a una niña del desierto. Fue algo no premeditado, prácticamente se lo plantearon de manera que no pudieron decir que no. Y «como yo creo que todo lo que viene, es por algo; me abrí a la experiencia y cada día es un regalo, un regalo de conciencia en todos los aspectos. Es mucho más lo que nos aporta que lo que podemos darle».

Hay muchas lecciones de vida que acompañan ese acogimiento y de las que intenta hacer partícipes a sus hijas, empezando porque sean conscientes de que la situación de conflicto y falta de derechos que vive el pueblo saharaui es algo que «podría llegar a pasar aquí algún día, nadie estamos exentos de vivir en una situación complicada. Tenemos la responsabilidad de ayudar».

Lo que no significa que, si se hace, todo vaya a ser maravilloso. Adaptarse «es un proceso y estamos en ello. Hay momentos difíciles, aunque en mi experiencia han sido muy pocos». Hay que tener en cuenta que es pequeña, no habla español y está con gente que no conoce y con niñas a las que «les cuesta compartir y comprender la situación. Tienen costumbres muy diferentes, pero también están muy habituados a colaborar en la familia. Con esta experiencia puedes ver qué estamos haciendo mal con nuestros hijos y no enseñando. Aportan un montón a una sociedad en la que vivimos muchas individualidades. A todos nos cuesta comprender las costumbres del otro, pero hay que darse la oportunidad, porque en todas hay mucha riqueza», valoró.

Pero para que la experiencia sea posible es necesaria ayuda económica para que los niños puedan venir, por lo que Rocandio agradeció al Ayuntamiento que mantenga el convenio de colaboración con el que financiar el viaje. Sí lamentó que este año no se haya dado un bono gratuito para las piscinas municipales, uno de los espacios preferidos de esos menores refugiados que vienen cada año. Reproche que pilló por sorpresa a la Corporación que luego recordó que el coste que deben asumir las familias es de «8 euros».