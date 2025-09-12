El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rocío Lucas acudía este viernes a la ciudad con motivo del día de la Patrona. Avelino Gómez

Educación espera la cesión del suelo por Hacienda para licitar el centro especial en Miranda

La consejera Rocío Lucas confía en que la obra se pueda licitar antes de que concluya el año

Cristina Ortiz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:10

En cuanto la Junta de Castilla y León reciba por parte del Ministerio de Hacienda la cesión del suelo donde estaba proyectado inicialmente construir el ... Hangar de Arte Joven, saldrá a licitación el proyecto para el futuro Centro de Educación Infantil que la administración regional se comprometió a levantar meses atrás.

