Educación espera la cesión del suelo por Hacienda para licitar el centro especial en Miranda

En cuanto la Junta de Castilla y León reciba por parte del Ministerio de Hacienda la cesión del suelo donde estaba proyectado inicialmente construir el ... Hangar de Arte Joven, saldrá a licitación el proyecto para el futuro Centro de Educación Infantil que la administración regional se comprometió a levantar meses atrás.

Un trámite administrativo de cambio de titularidad que la consejera del área, Rocío Lucas, que se desplazaba este viernes a la ciudad con motivo del día de la Patrona, confía en que se resuelva «en breve», dado que ya se ha remitido a Madrid toda la documentación requerida desde que el 4 de febrero, dada la situación que estaban viviendo las familias con hijos con necesidades especiales de aprendizaje, se acordara por parte del ejecutivo regional retomar la obra inacabada del hangar para darle otro uso.

Una dotación que recibirá una inversión económica de unos 5 millones de euros y que será una realidad en el plazo de «entre 15 y 20 meses». Tiempo que, apuntó Lucas, que espera que la obra comience «cuantos antes», se suele tardar de media para hacer realidad ese tipo de proyectos. Por tanto, empezaría a acoger a los primeros alumnos, como pronto, de cara al curso 2027-2028.

Mientras tanto, todas aquellas familias que quieran que sus hijos se integren en un aula especial, podrán hacerlo en las instalaciones disponibles ahora para ello, tanto en La Charca, como en Los Ángeles, donde se acaba de estrenar una clase para 5 alumnos y en la que se han concentrado aquellos que requieren menos apoyos. «Nuestro objetivo es dar siempre la mejor educación y hacerlo donde quieran las familias, ya sea en un centro ordinario o en uno de educación especial», incidió Lucas.

Por otro lado, la consejera también confía en que antes de final de año salga a licitación la construcción del nuevo edificio del CIFP Río Ebro. La redacción tanto del proyecto básico como del de ejecución se publicó en marzo y, tras una rectificación del proceso en mayo, está pendiente dar a conocer quién, de los nueve estudios de arquitectura que presentaron su propuesta, diseñará el nuevo inmueble de unos 3.000 metros cuadrados, tarea para la que se disponía de 504.240 euros (IVA incluido).

Después, tocará adjudicar la obra de una actuación que cuenta con un presupuesto total de unos 8 millones de euros. «El proyecto de licitación está ya muy avanzado y confiamos en que salga en breve, en los próximos dos meses. Vamos a sacar la parte inicial por 1,6 millones de euros», apuntó la responsable regional.

Sin tercer instituto

Lo que sigue sin encajar en la planificación de Educación es la construcción de un tercer instituto para la ciudad. «Hay dos que tienen capacidad y siempre nos quedan vacantes», aseguró Lucas; quien además apuntaba que una vez que la ampliación del CIFP Río Ebro sea una realidad y se concentre en ese centro toda la oferta de FP pública de la ciudad el IES Fray Pedro de Urbina, pasará a disponer de más espacio.

Por tanto, en las previsiones de la administración regional no se sitúa como algo necesario el invertir en un nuevo instituto para Secundaria y Bachillerato. «No es necesario», insistió una vez más.

Sí se mostraba abierta Lucas a atender posibles peticiones para implantar nuevos grados formativos. «En la Consejería siempre estamos dando mayores oportunidades. De hecho, este año se han creado 51 ciclos más en toda la región. Nuestro objetivo es aumentar la FP, para seguir dando mayor oportunidades a los jóvenes de Miranda y a los que quieran seguir formándose».

También en la UBU, en el campus de la ciudad, que recordaba que ha estado «empujando desde el principio» la Junta, pero donde apuesta, antes de implantar nuevos títulos, porque primero se consolide el grado que actualmente se imparte; consciente también del reto que tiene por delante la Universidad de Burgos para poder matricular a los primeros alumnos de Medicina en el curso 2026-27.