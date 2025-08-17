El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

lLa procesión fue alrededor de la iglesia. E. C.

Ecuador celebró el día de la Virgen del Cisne en Miranda

También el aniversario de la creación de su asoiciación

M. A. C.

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:47

Un año más la comunidad ecuatoriana que reside en Miranda aprovechó la celebración del Día de la Virgen del Cisne para realizar un encuentro a ... la vez religioso y festivo. Fue el pasado jueves cuando se celebró una vigilia en la parroquia del Espíritu Santo. Así fue como se iniciaron las conmemoraciones que en el capítulo religioso tuvieron su momento más solemne ayer domingo. En esta ocasión la cita fue en la parroquia de Los Ángeles. Antes de la celebración de la misa se aprovechó el espacio que circunda la iglesia para realizar por él una procesión. No faltó tampoco la ofrenda floral con la que los ecuatorianos homenajearon a la Virgen del Cisne. Aprovechando que es la fiesta de la virgen los ecuatorianos mirandeses celebran también en aniversario de la puesta en marcha de su asociación.

