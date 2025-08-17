Ecuador celebró el día de la Virgen del Cisne en Miranda También el aniversario de la creación de su asoiciación

M. A. C. Domingo, 17 de agosto 2025, 23:47 Comenta Compartir

Un año más la comunidad ecuatoriana que reside en Miranda aprovechó la celebración del Día de la Virgen del Cisne para realizar un encuentro a ... la vez religioso y festivo. Fue el pasado jueves cuando se celebró una vigilia en la parroquia del Espíritu Santo. Así fue como se iniciaron las conmemoraciones que en el capítulo religioso tuvieron su momento más solemne ayer domingo. En esta ocasión la cita fue en la parroquia de Los Ángeles. Antes de la celebración de la misa se aprovechó el espacio que circunda la iglesia para realizar por él una procesión. No faltó tampoco la ofrenda floral con la que los ecuatorianos homenajearon a la Virgen del Cisne. Aprovechando que es la fiesta de la virgen los ecuatorianos mirandeses celebran también en aniversario de la puesta en marcha de su asociación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro