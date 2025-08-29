El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los cocineros hablaron de sus propuestas para la cita de este año. E. C.

Ebrovisión no solo tendrá 'estrellas' en el escenario de Miranda

Alejandro Serrano y Alberto Molinero ofrecerán un «coctel distendido» el viernes y el sábado

Raúl Canales

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:57

Alberto Molinero y Alejandro Serrano son a la gastronomía lo mismo que Ebrovisión a la música: han colocado a Miranda en el mapa.

Al escenario ... del festival subirá un variado elenco de estrellas pero debajo habrá otras dos que brillarán con luz propia. «Vamos a ofrecer un adelanto de nuestro próximo menú pero en un formato de cóctel más distendido», explica el propietario de R de Roca sobre su participación en el formato cena VIP el sábado. El día antes estará Alejandro Serrano, con seis platos de degustación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  3. 3 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  6. 6 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  9. 9

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  10. 10

    Salud pide extremar la prevención tras los últimos casos de gripe aviar en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ebrovisión no solo tendrá 'estrellas' en el escenario de Miranda

Ebrovisión no solo tendrá &#039;estrellas&#039; en el escenario de Miranda