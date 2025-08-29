Ebrovisión no solo tendrá 'estrellas' en el escenario de Miranda Alejandro Serrano y Alberto Molinero ofrecerán un «coctel distendido» el viernes y el sábado

Los cocineros hablaron de sus propuestas para la cita de este año.

Viernes, 29 de agosto 2025

Alberto Molinero y Alejandro Serrano son a la gastronomía lo mismo que Ebrovisión a la música: han colocado a Miranda en el mapa.

Al escenario ... del festival subirá un variado elenco de estrellas pero debajo habrá otras dos que brillarán con luz propia. «Vamos a ofrecer un adelanto de nuestro próximo menú pero en un formato de cóctel más distendido», explica el propietario de R de Roca sobre su participación en el formato cena VIP el sábado. El día antes estará Alejandro Serrano, con seis platos de degustación.

Pero como en todo buen cartel, habrá segundos espadas de mucho nivel. Este año en las fotos trucks predominará el sabor mirandés ya que de los siete puestos, cuatro serán de establecimientos locales. Dos soles Repsol, un solete y varias menciones les avalan «Ojalá en no mucho tiempo podamos ser todos de la ciudad», afirma Julián Alonso del Canalla, que igual que el Bocca, valora la apuesta culinaria que hace Ebrovision y que el festival salga a la calle con la feria gastronómica del sábado en Plaza España. «Es una buena oportunidad de que todos los mirandeses puedan disfrutar de las actividades y no solo los que acuden al recinto de noche; no todos los festivales lo hacen». El objetivo es ambicioso, vender más de 5.000 tickets y que reponer fuerzas entre baile y baile sea otro reclamo tan atractivo como los propios grupos

