Ebrovisión quiere batir la marca de 23.000 asistentes en Miranda

Toni Caballero Miranda de Ebro Martes, 2 de septiembre 2025, 20:42 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

Cumplir veinticinco años no es nada sencillo, pero menos aún es hacerlo en un panorama musical maniatado por el consumismo voraz, la urgencia y los grandes números. Este es el contexto festivalero en el que Ebrovisión sigue acumulando ediciones y batiendo sus propias marcas, siempre bajo la máxima de cuidar a su público, y con el que ya encaran su 25 aniversario con varias sorpresas en la manga.

«El año pasado se llegó a los 22.000 asistentes y este años queremos superar la barrera de los 23.000 personas. Sería un éxito total, el festival está en su mejor momento tanto de producción como de público y de artistas. Hay que ser consciente de no va a crecer mucho más porque siempre hemos dicho que lo importante es que se pueda disfrutar de Miranda, de la música y de la comodidad del festival», aclaraba Ramiro Molinero, cabeza visible de la organización del Ebro, durante la rueda de prensa de presentación del mismo en el Consistorio.

Y es que la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo se muestra más que satisfecha con el camino recorrido, con la mudanza al Polideportivo y con la filosofía de la propuesta. «Hay gente comprando abonos en todo el país, en todas las provincias, eso quiere decir que es un certamen respaldado y nos hace mucha ilusión que una persona de Cádiz se cruce España para disfrutar de estos días en Miranda. También hay un 1% de compras en el extranjero, eso quiere decir que también vendrán internacionales o que, tal vez, algún español ha comprado el abono desde Alemania o así», bromeaba entre risas el organizador.

De una u otra forma, los números no mienten y, a falta de un día para que comience la cita y sin contar con la taquilla presencial, se han vendido un 15% más de tickets que el año pasado. «El grueso de este aumento son abonos, no entradas de día, por lo que se espera más gente repitiendo los tres o cuatro días, eso habla de que el festival gusta y que creen en el proyecto, no vienen sólo a ver a un grupo concreto. Veinticinco años después, nuestra filosofía sigue siendo reconocible y valorada, lo que nos pone muy contentos».

Como principales novedades para celebrar los cinco lustros, Molinero puso el acento en el bingo musical que tendrá lugar el viernes, por la tarde, en el Anfiteatro Natural. «Habrá premios muy sabrosos. También hay una sorpresa culinaria guardada para la muestra gastronómica del sábado y, en lo relacionado con la música, todos los grupos del cartel van a rendir un pequeño homenaje a las bandas que han pasado por los 25 años del festival». Guiños que hacen comunidad, con lo que no es de extrañar que se pueda disfrutar a Gorka Urbizu versionando a la M.O.D.A, por ejemplo.

Queja

La grandeza del propio artista de Lekunberri y de muchos otros ha llevado a la organización a ampliar las dimensiones del segundo escenario para que el certamen siga creciendo. Agradecimientos para Ayuntamiento, técnicos, personal de seguridad y patrocinadores, pero también una queja. «No entiendo cómo el Albergue Juvenil de la Junta puede estar cerrado en la semana de Ebrovisión, una semana grande para la ciudad. Todo el mundo tiene derecho a vacaciones, pero hay fórmulas para que en una semana tan grande para Miranda el albergue esté abierto. Tenemos que empujar entre todos si queremos que la ciudad siga creciendo».

Temas

Miranda de Ebro