El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La espera mereció la pena. Avelino Gómez

Ebrovisión nos hace más humanos

Viva Suecia lidera una jornada marcada por el calor y miles de amantes de la música entregados a Ebrovisión

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:36

Siete largos años han tenido que transcurrir para que los murcianos más suecos, o viceversa, volviesen a tocar el escenario principal de Ebrovisión, en un ... recinto diferente y pandemia mundial mediante. El crecimiento de Viva Suecia ha sido exponencial desde entonces, tanto en cifras como en impacto y seguimiento. Su alcance ha llegado a tal punto dentro del panorama indie y festivalero que hoy, como indiscutible cabeza de cartel de la segunda jornada, han sido el mayor reclamo del Ebro y la cifra de asistentes al Polideportivo fue equivalente a la de un sábado de festival, la jornada grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»
  10. 10

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ebrovisión nos hace más humanos

Ebrovisión nos hace más humanos