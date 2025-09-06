Ebrovisión nos hace más humanos

Siete largos años han tenido que transcurrir para que los murcianos más suecos, o viceversa, volviesen a tocar el escenario principal de Ebrovisión, en un ... recinto diferente y pandemia mundial mediante. El crecimiento de Viva Suecia ha sido exponencial desde entonces, tanto en cifras como en impacto y seguimiento. Su alcance ha llegado a tal punto dentro del panorama indie y festivalero que hoy, como indiscutible cabeza de cartel de la segunda jornada, han sido el mayor reclamo del Ebro y la cifra de asistentes al Polideportivo fue equivalente a la de un sábado de festival, la jornada grande.

La banda encabezada por el vocalista Rafa Val echó a andar en el 25 de diciembre de 2013, conoció Miranda en 2017, con la iniciativa Girando Por Salas en el Bocca; y debutó en el Ebrovisión un año más tarde, en el Multifuncional. Será porque la gente se ha creído lo que dicen los cantantes, pero el caso es que hoy ha llegado la tercera visita a la ciudad, la vencida, y se han coronado ante miles de fanáticos.

Como penúltimo capítulo del segundo capítulo del Ebrovisión 2025, Rafa Val se ha movido por todo el escenario como pez en el agua, animando a todos con creaciones como 'La voz del presidente' o 'No hemos aprendido nada', así como otros imprescindibles de la música indie como 'El Bien' o 'Lo que te mereces'.

Al término del plato fuerte, el respetable ha quedado mecido y brindado para que los franceses «Rinôçérôse» terminarán la faena. También conocían el paño, no era su primera vez en el Ebro, y han vuelto a ofrecer un directo contundente, el esperado de una máquina engrasada y compacta que disfruta de cada recital.

Ritmos pegadizos en una fusión de electrónica con rock y elementos de dance y funk. La música me mata, pero también nos da mucha vida. Saludos y agradecimientos en un correcto castellano y, una vez más, la organización acertó con la elección para cerrar el programa. No han faltado Secondes Da Musique Repetitive', 'My Cadillac, y su afamada 'Cubicle'.

Previamente, desde las ocho de la tarde, los asistentes ávidos de música han podido disfrutar de las madrileñas Hinds en el Escenario Ebrovisión. Divertidas como siempre, la banda liderada por Carlotta Cosials y Ana García Perrote, que suma en directo a María Lázaro y la bajista Paula Ruiz, han ofrecido un show versátil a medio camino entre el punk lo-fi, el indie rock, el power pop y el garage rock.

Su receta desenfadada ha cosechado gran éxito en Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y otros países europeos, cantando en inglés con estribillos pegadizos y una frescura contagiosa. Ya no extraña en absoluto la petición matrimonial, musical y pública, de Pucho (C Tangana) a Cosials más de diez años atrás.

Volviendo al show, las Hinds están 'En Forma' y no han decepcionado en su debut en el Ebro, al que han llegado «con muchas ganas porque nos habían hablado muy bien». Fueron de menos a más, al igual que el tímido público que se iba sumando al recinto deportivo porque, algunas veces, basta con preguntar 'Hi, how are you' seguido de un guitarreo para sumar soldados a la causa.

El segundo turno fue para Depresión Sonora. Los vallecanos han brillado con fuerza presentando 'Makinavaja' ante un público que podría asimilarse con facilidad al del barrio madrileño. Todo funcionaba en su propuesta post-punk con letras profundas e introspectivas, y los ebrovisivos han sabido respaldarlo con sus gargantas, incluso cuando Marcos recordaba que, a partir del Ebro 'Ya no hay verano'.

Variedad

El Escenario La Salve ha brindado otras alternativas musicales desde las siete. Todas ellas sin solaparse con el escenario principal. El pop-rock de Cora Yako sumaba adeptos con facilidad antes de que Kokoshca, una de las bandas más queridas por los fanáticos del Ebro, como el clásico Corti, que año tras año acostumbran a hacer del escenario secundario un fuerte con los melómanos más fieles, realizaran un repaso por sus casi dos décadas de carrera.

El tercer turno de la tarde ha sido para el pop distendido de Besmaya, el dúo formado por Javier Ojanguren y Javier Echávarri que ha logrado un hueco en las grandes emisoras, ha aglutinado a un importante número de fans, muchos de ellos de corta edad. 'El tiempo que pasó contigo', su colaboración con Iñigo Quintero, dejaba claro que estamos ante algo grande. «Tú tienes el poder de hacerme más humano», gritado al unísono. Y es que Ebrovisión hace comunidad y que todos seamos más humanos.