«En Ebrovisión la gente está predispuesta a entender y disfrutar de lo que escucha»

El grupo de origen valenciano, 'Los Invaders', vuelve esta noche a los escenarios de la ciudad y lo harán de la mano de Ebrovisión. Regresarán ... al mismo tras su paso por la edición del año 2023 y su participación el pasado invierno en el festival 'El Chantre'. La banda, cuyos orígenes se remontan a finales de 2015, comenzó a despegar un año más tarde, cuando el grupo grabó dos canciones con el productor Pau Paredes, 'Jekyll and Mr. Hyde' y 'For you'. La primera de ellas tuvo una gran repercusión y fue entonces cuando se consolidaron en el panorama nacional.

Por otra parte, la banda se vio envuelta el año pasado en una gran polémica que involucraba a su guitarrista José Manuel Bosca. A finales de noviembre de 2024, compartieron un comunicado a través de las redes sociales del grupo anunciando que su guitarrista había sido denunciado por presunto acoso. «Como equipo, condenamos de forma rotunda cualquier tipo de violencia de género o conducta inapropiada, y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la igualdad y la seguridad de todas las personas», aclaraba el escrito. Finalmente, optaron por prescindir temporalmente de los servicios de José hasta que se esclareciesen los hechos.

Asimismo, la idea de los artistas es aprovechar su paso por Ebrovisión 2025 para cerrar de una vez el disco anterior. Dicho proyecto, 'Otro freak más en Freaklandia', se vio solapado con la elaboración del siguiente, lo que demuestra el esfuerzo constante del grupo en su objetivo de reinventarse. La actuación de la banda será gratuita y tendrá lugar ese jueves a las doce de la madrugada en el escenario del Anfiteatro.

–Lo primero de todo, ¿cómo y cuándo surgió la banda?

–Tuvimos varias bandas antes pero fracasaron todas, como siempre. La banda surgió en el año 2016 sin muchas expectativas la verdad, pero grabamos dos canciones y al año siguiente estábamos ya tocando en escenarios. Desde entonces a la gente le fue gustando cada vez más y fuimos para arriba.

–En cuanto a estilo, ¿cómo os definiríais?

–Pues la verdad que he escuchado muchas definiciones nuestras por ahí, pero reconozco que la que más me ha gustado es la de rock del futuro o rock espacial, creo que define muy bien nuestro concepto musical.

–Después de vuestro paso hace un par de años en el cartel de Ebrovisión volvéis en este 25 aniversario, ¿qué supone para vosotros repetir de nuevo en el festival?

–Celebrar un aniversario siempre es especial y repetir en un festival no suele ser algo muy habitual a no ser que seas alguien muy top. Para nosotros es algo extraño a la vez que emocionante el hecho de volver a Miranda de nuevo, eso es que hemos gustado. Además aprovecharemos Ebrovisión para despedir de una vez el disco que sacamos el año pasado y centrarnos en lo que viene.

–¿Qué diferencias veis entre festivales grandes y otros más humildes y cercanos como Ebrovisión?

–La principal diferencia la vemos en el trato de la gente y en el ambiente que hay incluso detrás de camerinos, es algo más familiar. Realmente no notas la diferencia de estatus entre festivales, lo que si llegas a notar es la cercanía del público que está más predispuesto a disfrutar y entender lo que está escuchando. En uno grande la gente está más dispersa y desconcertada.

–¿Algún festival soñado en el que no hayáis participado y os gustaría?

–Hay muchos pero a mí, personalmente, me gusta mucho el Miglaa Toury. El Lolapalooza sería algo increíble también, pero claro estoy apuntando hacia otra liga.

–¿Y algún artista o banda para hacer una colaboración?

–La verdad que no somos muy fanáticos de las colaboraciones y ahora que están de moda menos todavía. Pienso que están más orientadas en aumentar la repercusión de los artistas, en conseguir más oyentes en Spotify, que en mejorar el producto en sí.

–Muchos aseguran que vuestra puesta en escena es una de vuestras mejores cualidades como banda, ¿qué importancia le dais a la actuación en directo en vuestro proyecto?

–Nuestra prioridad siempre ha sido que la música suene bien. Muchas veces ni planeamos que en el escenario se vea reflejada la magia con la que hacemos las canciones en el estudio. Nosotros preparamos los setlists de los conciertos pensando siempre dónde y cuándo vamos a tocar y a que público nos vamos a dirigir.

–Por otro lado, ¿cómo veis a nivel nacional el panorama musical en el que os movéis?

–Pienso sinceramente que el panorama nacional está ya muy estigmatizado, echo en falta un poco de variedad, una escena algo más diversa. A mí personalmente me tira más la escena internacional, escucho a grupos de otros países de Europa y me parece que son una auténtica matraca.

–El año pasado, uno de los miembros de la banda estuvo envuelto en una polémica bastante grave, ¿en qué medida afectó al conjunto de la banda los problemas legales de vuestro ex-guitarrista?

–A la banda en sí no le repercutió mucho, no nos llegaron a cancelar conciertos ni ningún tipo de evento porque fuimos rápidos y actuamos en consecuencia. Unos colegas nos advirtieron de que teníamos que tomar cartas en el asunto cuanto antes si no queríamos irnos al carajo. No teníamos otra opción, lo explicamos de inmediato porque evidentemente todos nosotros estamos totalmente en contra de circunstancias de ese tipo.

–Mirando al futuro más cercano, ¿estáis actualmente trabajando en algún nuevo proyecto? ¿Qué podemos esperar por vuestra parte en 2026?

–La verdad es que estamos trabajando mucho. No habíamos terminado el anterior disco y ya estábamos grabando uno nuevo. Tenemos ya el 70% de ese álbum. La última semana de septiembre grabaremos las tres últimas canciones y esperamos poder sacarlo a la luz a principios de año. Se va a llamar 'viajeros nocturnos', que es precisamente el nombre de la canción que abre el nuevo trabajo.