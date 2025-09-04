El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los Invaders volverán este año a los escenarios de Ebrovisión. E. C.

«En Ebrovisión la gente está predispuesta a entender y disfrutar de lo que escucha»

El grupo cierra hoy la promoción de su último disco y pondrá el broche a la primera jornada del festival de Miranda en el Anfiteatro

Javier Alonso

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:44

El grupo de origen valenciano, 'Los Invaders', vuelve esta noche a los escenarios de la ciudad y lo harán de la mano de Ebrovisión. Regresarán ... al mismo tras su paso por la edición del año 2023 y su participación el pasado invierno en el festival 'El Chantre'. La banda, cuyos orígenes se remontan a finales de 2015, comenzó a despegar un año más tarde, cuando el grupo grabó dos canciones con el productor Pau Paredes, 'Jekyll and Mr. Hyde' y 'For you'. La primera de ellas tuvo una gran repercusión y fue entonces cuando se consolidaron en el panorama nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  7. 7

    Polémica en un restaurante de Noja: «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros»
  8. 8

    Reforma millonaria en un edificio que la Diputación tiene previsto abandonar
  9. 9

    Lo que faltaba
  10. 10

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «En Ebrovisión la gente está predispuesta a entender y disfrutar de lo que escucha»

«En Ebrovisión la gente está predispuesta a entender y disfrutar de lo que escucha»