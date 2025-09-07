Ebrovisión es eterno y no tiene principio ni final El certamen de Miranda cierra su edición más multitudinaria en el 25 aniversario y la organización ya trabaja en el próximo capítulo

Que un festival sea capaz de vender más de mil abonos a un año vista habla extraordinariamente bien de la salud de la cita musical, pero también de la incuestionable fidelidad de su público. Este es el escenario, nunca mejor dicho, en el que se mueve actualmente Ebrovisión, un certamen de referencia a nivel nacional que hoy ha cerrado en Miranda su edición más masiva.

El balance es más que positivo, como era de esperar, y el 25 aniversario de la cita se ha desarrollado sobre lo previsto y sin las inclemencias meteorológicas de años anteriores. «Es para estar muy satisfechos del 25 aniversario. Creo que el público ha estado a un gran nivel y las bandas, también. Se han vivido grandes conciertos y el tiempo nos ha respetado mucho. Ha sido el Ebro más multitudinario de los celebrados hasta ahora y es para estar muy contentos», evaluaba Ramiro Molinero, cabeza visible de la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo, ese colectivo que no se cansa de regalar talento y esfuerzo mirandilla a nuestra ciudad.

Los organizadores del Ebro ya miran al año que viene porque la máquina, aunque siempre esté engrasada, no puede parar de girar. Se trabaja con previsión, el equilibrio en este caso sí es posible para seguir creciendo e inovando, pero siempre dentro de un tamaño manejable para Miranda y que siga siendo cómodo para los ebrovisisvos.

No hay grandes espinitas que sacar echando un ojo al recién concluido 25 aniversario, pero Ebrovisión 2026 seguro que trae alguna sorpresa bajo el brazo.

«El concierto de inaguruación es icónico para nosotros y ya hemos dicho muchas veces que nos gustaría que fuese en el mismo río Ebro, dentro. Se puede hacer y sería un breve espacio de tiempo, con lo que no causaríamos ningún daño al entorno natural. Vimos cómo en BIlbao se pudo hacer hace poco en la ría y creo que sería muy bonito. Nosotros mandamos los papeles, haces cada paso cómo se pide y una persona en equis ciudad, sentada en su despacho, sin saber ni que es el Ebro ni dónde está Miranda, te deniega la solicitud sin ni siquiera estudiar el caso. Todos tenemos que remar para ver si lo podemos conseguir en el futuro porque sería muy bonito», lanzaba educado y contundente.

Volviendo a lo musical, Molinero y su equipo llevan ya meses trabajando en la cita de septiembre de 2026. La estructura funciona, pero siempre hay giros que darle al guión.

«Estamos trabajando en el Ebro del próximo año, llevamos meses con ello. Encima, ha habido una gran respuesta del público en el propio recinto, se vendieron mil abonos en el Polideportivo durante este fin de semana pasado, con lo que estamos muy satisfechos. Es una venta increíble, una maravilla y estamos muy agradecidos. A nivel grupos, tenemos ya cuatro conciertos cerrados, pero no te voy a dar más pistas(risas)», añadía.

Ojerosos y visiblemente cansados, como es lógico después de tres jornadas de intenso trabajo, Molinero, Corti, Jorge, Katarin y varias piezas más del equipo organizador se remangaban esta mañana para desplazar la pesada terraza del Acuario 2. Compromiso hasta el último segundo. El motivo, tener el mejor escenario posible para los conciertos de No Quiero y Embusteros. EL indie rock de los cordobeses, que ya estuvieron en el Ebrovisión 2022, ha sido broche perfecto para el festi.

Poco antes, sobre la una de la tarde, No Quiero, una banda de rock de Bilbao creada en 2020 por Alberto Macías (guitarra), Antón Uribe (voz y teclados) y Gaby Salaverry (voz principal), tres profesionales del sector de la música y la producción audiovisual, ha llamado la atención de muchos viandantes que no han dudado en unirse a las pocas decenas de festivaleros que sacaron fuerzas para acercarse al Antonio Machado.

«No tiene ni principio ni final», cantaba el frontman. Y tanto que sí, porque Ebrovisión ya no se entiende enmarcado dentro de un plazo temporal, es eterno en el aire de nuestra ciudad y permanece latente durante todo el ejercicio.

