Ebrovisión deja en Miranda una huella de carbono de 22 kilos de CO2 por asistente

La apuesta por la calidad y la distinción en todos los ámbitos lleva a los organizadores de Ebrovisión a preocuparse, además de por el cartel, ... la atención a los grupos y el confort del público, por el cuidado del medio ambiente. La sostenibilidad es, desde hace años, otro de los elementos que la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo tiene muy presente a la hora de organizar una cita que, en los últimos tres años, con el cambio de escenarios, ha crecido de manera exponencial en asistentes, presupuesto... pero, ¿cómo lo ha hecho la huella de carbono que deja?

De medirla se está encargado GO2 by Global Omnium, partner medioambiental del festival, que trabaja en la elaboración de una memoria exhaustiva sobre el impacto de Ebrovisión en el entorno para, a partir de ahí, proponer actuaciones futuras dirigidas a reducirla. Pero, de momento, lo que ya tienen más o menos claro (a falta de depurar algún dato) es la huella de carbono (que verificará una consultora externa) que deja la cita en la ciudad tomando como referencia la norma internacional ISO14064-1.

La repercusión es de 0,022 toneladas de CO2 por asistente –o lo que es lo mismo, 22 kilos–, una cifra muy por debajo de la media que arrojan festivales de estas características y no es así por casualidad, sino porque la organización lleva más de una década apostando por la implantación de medidas encaminadas a minimizar ese impacto, como la búsqueda de proveedores de proximidad para todo aquello que es posible o la firma de convenios como el de Renfe para hacer atractivo el desplazamiento hasta Miranda en transporte colectivo.

Algo muy a tener en cuenta porque, los cálculos de GO2 by Global Omnium, indican que el 86,5% del impacto está ligado al desplazamiento de grupos y ebrovisivos hasta la ciudad. Es, por tanto, «el gran caballo de batalla, porque es muy complicado controlar cómo se desplaza la gente», reconocía Ana Pérez Sivera de GO2 by Global Omnium.

Tareas con peso

Otro 6,87% se corresponde con la actividad desempeñada por la propia organización para montar una cita que se desarrolla a lo largo de cuatro jornadas y que conlleva un elevado número de tareas a ejecutar, desde el montaje de escenarios y otras instalaciones, a la creación de merchandising. El tercer capítulo por impacto es el que engloba los consumos ligados al evento, ya sea agua o electricidad, por ejemplo, que se ha estimado en el 3,54% del total. El 3,08% restante se corresponde con los residuos.

Una vez verificados esos datos, tocará proponer un plan de medidas de actuación que poner en marcha las próximas ediciones para tratar de reducir ese impacto medioambiental y poder cuantificar en qué medida contribuyen esas propuestas a rebajar la huella de carbono del festival.

Desde la Asociación Cultural Rafael Izquierdo, organizadora del festival, hacían hincapié en que «esta verificación consolida nuestro compromiso de seguir controlando y reduciendo los impactos ambientales que genera un evento de estas características».

Reducir, porque, evidentemente, es imposible no generar ningún tipo de repercusión medioambiental. «Cualquier actividad deja una huella de carbono, por eso lo importante es reducirla en la proporción que se pueda; y, después, aplicar otras medidas de compensación», explicó Pérez. La más habitual suele ser la plantación de arbolado.

Todo lo que se pueda hacer a futuro para minimizar el impacto medioambiental del festival se incluirá en el plan de reducción de la huella de carbono que le presentarán a los responsables de Ebrovisión en unas semanas.