En Ebrovisión no hay conciertos «para ir a mear» Ascua, Las Dianas y Meatbodies golpean duro en Miranda durante la primera sesión matinal

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:21 | Actualizado 15:46h. Comenta Compartir

Triple sesión en el Anfiteatro. La oferta matinal ha echado a andar con algunas decenas de ebrovisivos, pequeños de la Guardería Infantil de Anduva y los chicos de Valkiria incluidos. Cervezas y otro tipo de refrigerios en mano, gafas de sol por doquier para luchar contra los 30 grados de temperatura y las secuelas del primer día de festival.

El contundente punk de Ascua ha ayudado bastante a ello. Mucho ritmo hardcore para demostrar que nacieron del Fuego, «contra los 'Buitres' y la especulación de este país» y todos 'Somos' una 'Factoría de opinión'.

Un rato después, con mayor afluencia de público, las cinco granadinas que conforman Las Dianas también han sorprendido con su pop pegadizo. «Suenan un poco como cariño, está muy bien, me gustan mucho», confesaba Carla Fernández. Las andaluzas han brindado un show sobresaliente, dedicación «a las guapas y reinas de Miranda» mediante, y han brillado con letras contundentes. «Sois el grupo que la gente usa en los festis para ir a mear», tiraban en 'Beef Mac' pero, por suerte, en el Ebro no hay ninguno de esos.

Por último, pasadas las dos de la tarde, los californianos Meatbodies con Chad Ubovich al frente han aterrizado con su psicodelia más lisérgica. Garage rock, influencia punk y el motor del Ebro ya encendido en un viernes de lo más variado.

Temas

Miranda de Ebro