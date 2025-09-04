El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Con los primeros acordes de Upperlips se desvelaba el concierto sorpresa con el que se habría la edición 25 del festival. Avelino Gómez

Ebrovisión arranca y Miranda ya no puede parar

Upperlips inaugura la edición 25 del festival con un concierto sorpresa en la ribera del Ebro

Toni Caballero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:05

Comienza a sonar la música, vibran las aguas del río Ebro y en torno a cuatrocientas personas «sienten un latigazo en el corazón». El decimoquinto ... aniversario del Festival Ebrovisión ha arrancado con mucha afluencia de público en el escenario Río Ebro, a la altura de La Higuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  3. 3

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  4. 4 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  5. 5 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  6. 6

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  7. 7 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  8. 8

    Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
  9. 9 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ebrovisión arranca y Miranda ya no puede parar

Ebrovisión arranca y Miranda ya no puede parar