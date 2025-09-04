Ebrovisión arranca y Miranda ya no puede parar

Comienza a sonar la música, vibran las aguas del río Ebro y en torno a cuatrocientas personas «sienten un latigazo en el corazón». El decimoquinto ... aniversario del Festival Ebrovisión ha arrancado con mucha afluencia de público en el escenario Río Ebro, a la altura de La Higuera.

El buen tiempo ha acompañado en la presentación inaugural y promete hacerlo durante el resto de capítulos. Crucemos los dedos. En lo referente a lo estrictamente musical, la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo ha apostado por la banda abulense Upperlips para arrancar motores.

La primera sorpresa del festival se ha destapado pasadas las ocho de la tarde y el funky-soul de los castellanos ha gustado mucho entre el público, como antaño lo hiciera la cumbia de Mejillones tigre y Mi Buenaventura. Los organizadores continúan apostando por grupos emergentes, prácticamente noveles, para abrir Ebrovisión y calentar al respetable con ritmos animosos y divertidos en la orilla de Aquende.

Han ofrecido un repertorio de algo menos de una hora con versiones más clásicas de funk en inglés, salpicadas con algunas creaciones propias como 'Hoy' o 'No puedo parar'. Un tema que ha caído de pie entre los ebrovisivos, muchos de ellos reflejados en el protagonista de la letra: «Va caminando con un look singular, luciendo colores, zapas retro y un rollo vintage. Todos le miran al pasar» .No ha faltado el guiño a los 25 años del festi con un tributo a la Casa Azul y su 'Revolución sexual', muy celebrada por la gente. El Ebrovisión 2025 ha arrancado y ya no puede parar, ni falta que hace. Por delante, tres jornadas para celebrar la música y la comunidad.