El grueso de usuarios disfrutara del festival al completo. A. Gómez

Ebrovisión anuncia que sólo quedan 400 abonos para colgar el 'sold out' en Miranda

La venta general ha subido un 14% con respecto a la edición pasada, lo que garantiza una experiencia «completa» en la ciudad

Toni Caballero

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:02

La fidelidad del público es el mejor valor de Ebrovisión año tras año. La parroquia ebrovisiva responde sin dudas a la propuesta de la Asociación ... Amigos de Rafael Izquierdo, que ha anunciado esta semana que sólo quedan 400 abonos a la venta para disfrutar del festival, todo ello en el marco de un año «más difícil» en el que se ha invertido más en promoción pero que va camino de colgar el 'sold out'.

