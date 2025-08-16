Ebrovisión anuncia que sólo quedan 400 abonos para colgar el 'sold out' en Miranda

La fidelidad del público es el mejor valor de Ebrovisión año tras año. La parroquia ebrovisiva responde sin dudas a la propuesta de la Asociación ... Amigos de Rafael Izquierdo, que ha anunciado esta semana que sólo quedan 400 abonos a la venta para disfrutar del festival, todo ello en el marco de un año «más difícil» en el que se ha invertido más en promoción pero que va camino de colgar el 'sold out'.

La venta de entradas es un 14% superior a la que registraban el año pasado por estas fechas, a menos de un mes de que comience a sonar la música, y siempre confían en el tirón final para que se agoten. No ocurre lo mismo con las entradas de día, pero esta inercia se basa en la presencia en el cartel de 2024 de Arde Bogotá, un fenómeno capaz de movilizar a numeroso público hasta la ciudad.

«Con el aumento en la venta de abonos creo que al final llegaremos a los números totales del año pasado y lo que es mejor, no habrá esa diferencia de público entre viernes y sábado, estará todo más equilibrado. Y lo que es mejor aún, al ser abonos, confirma que disfrutarán de nuestra ciudad durante todo el festival», explica Ramiro Molinero, organizador del certamen.

La cita musical cumple 25 años, sus bodas de plata en Miranda, y llega en plena forma. A falta de pocas semanas para que arranque el Ebro, la organización exprime cada minuto para cerrar los últimos detalles.

«La venta ha subido, lo que ratifica el crecimiento del festival, pero sobre todo la fidelidad y pertenencia de su público, el cual se alinea con la programación artística y todo lo que ofrece el nuevo proyecto, que desde el cambio ha visto como la asistencia se ha duplicado. Lo que habla que proyecto nuevo del Ebro está calando y ha sido recibido de la mejor manera posible», añade Molinero, quién siempre cuenta con Miranda como pilar y seña de identidad:«Es un gran dato para la economía local y habla de que otra de nuestras metas, la de ser altavoces de todo lo que ofrece Miranda, la estamos consiguiendo».