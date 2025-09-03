El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel García dando forma a uno de los muchos elementos 'decorativos' que dan personalidad a Ebrovisión. Avelino Gómez

Ebrovisión 2025 busca convertirse en una experiencia completa para los cinco sentidos en Miranda

Decoración, iluminación, atrezzo y mobiliario, buscan aportar un plus de confort para público y artistas

Cristina Ortiz y Toni Caballero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:25

El éxito de un festival de música no se basa únicamente en lograr una buena acogida en el oído del público, sino que cada vez ... gana más importancia que sea bienvenido por el resto de los sentidos humanos. En este escenario, valga la dilogía, la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo encadena tres años haciendo especial énfasis en la ambientación y ornamentación del certamen musical, tanto en el recinto principal del Polideportivo como en el resto de tablas repartidas por Miranda, para que cada edición del Ebrovisión sorprenda y brille con luz propia en el recuerdo de los asistentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  2. 2

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  3. 3

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  4. 4

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  5. 5

    Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO
  6. 6

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander
  7. 7

    Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ
  8. 8

    Giro en el asesinato de Mati Muñoz: Interpol sospecha que la Policía de Lombok está también implicada
  9. 9 Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic
  10. 10

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ebrovisión 2025 busca convertirse en una experiencia completa para los cinco sentidos en Miranda

Ebrovisión 2025 busca convertirse en una experiencia completa para los cinco sentidos en Miranda