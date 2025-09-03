Ebrovisión 2025 busca convertirse en una experiencia completa para los cinco sentidos en Miranda

El éxito de un festival de música no se basa únicamente en lograr una buena acogida en el oído del público, sino que cada vez ... gana más importancia que sea bienvenido por el resto de los sentidos humanos. En este escenario, valga la dilogía, la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo encadena tres años haciendo especial énfasis en la ambientación y ornamentación del certamen musical, tanto en el recinto principal del Polideportivo como en el resto de tablas repartidas por Miranda, para que cada edición del Ebrovisión sorprenda y brille con luz propia en el recuerdo de los asistentes.

Mikel García Decoración exterior «El arco de entrada es lo que más nos cuesta»

El objetivo de la organización no es otro que conseguir una experiencia completa, apoyada en la música, en la que todo suma. Mikel García, el encargado del atrezzo exterior del festival, es uno de esos profesionales que ya lleva varios meses trabajando para la edición 25. «Estuvimos medio mes en junio y otros diez días en julio. Ahora llevamos una semanita en el Polideportivo instalando todos los elementos», reconoce.

Su equipo está formado por seis personas y, dentro de sus múltiples encargos, desarrolla el diseño, fabricación y montaje del faldón ornamental de la zona VIP, la decoración del arco de entrada al festival, la iluminación de las zonas verdes del escenario secundario y del Anfiteatro, así como la colocación de letras y detalles en otros enclaves de la cita.

«Ahora estamos con el decorado de la zona VIP, que construimos en julio, y lo ultimo será el arco de entrada por donde pasa la gente y se ponen las pulseras, que nos llevó diez días fabricarlo en el Multifuncional de Bayas. Estas son las tareas que mas nos cuestan», subraya.

Y es que García conoce de qué va el paño tras dos décadas colaborando. «Antes me dedicaba a diseñar el escenario principal, llevo con este festival desde su última edición en la Fábrica de Tornillos». Pero el salto del certamen al Polideportivo también lo acabó siendo para García, que fue requerido para otras labores. «Es un recinto principal mucho más grande y necesitaba de más decorado. Como soy técnico de iluminación, suelo tirar mucho de las luces para no abusar únicamente de los elementos». De hecho, la iluminación del recinto principal ha sido uno de los atributos más alabados de las últimas dos ediciones.

«Los colores cambian con la imagen corporativa de cada año, las olas se incluyen por el río Ebro y también están presentes en varias zonas. Estamos en contacto con el diseñador de la cartelería para que todo vaya alineado. El año pasado nos reunimos en octubre para empezar a diseñar».

Asimismo, otra de las máximas del Ebro hace referencia a la huella medioambiental. «Intentamos reutilizar el máximo de elementos, reciclar. Lo hacemos por economía y por política del propio festival. No podemos crear todo el rato elementos que sólo se usarán una vez, que se convierten en desperdicios».

Ana Valle La Casa de las Musas «En Ebrovisión el back stage también es bonito, se cuida»

Transformar vestuarios, diáfanos, sin apenas mobiliario, más allá de un banco de madera y percheros, en salones confortables, con sofás y sillones que atrapen, es el gran reto al que todos los años, desde hace más de una década, se enfrenta Ana Valle.

De hecho, hay mobiliario que reserva en exclusiva en su almacén para el Ebrovisión. Hasta el punto de que tiene piezas que identifica por el nombre del artista que se inmortalizó junto a ellas, como el sofá verde de Supersubmarina, el de cuadros de Ángel Stanich o el rojo de Anni B Sweet, que la organización le acabó regalando.

Para este año ya tiene elaborado el listado (lleva trabajando en él desde que comenzó el verano) que irá en cada uno de los espacios a decorar: siete camerinos, un jardín junto a la piscina y una zona de encuentro para entrevistas. Piezas para interior y exterior con las que ha calculado que llenará entre 5 y 10 furgonetas. Tocará hacer viajes. Pero es imposible reducir más el número de elementos para que cada 'salón' tenga, al menos, un sofá de tres piezas, dos butacas, una mesa, alguna silla y taburete alto, lámparas que den calidez a la iluminación y permitan mantener apagados los fluorescentes, una alfombra, mapas o cuadros para las paredes, plantas...

Elementos, a los que este año, por el 25 aniversario añadirá globos, cortinas y algún sofá blanco (todo un riesgo). No faltará tampoco el ya tradicional cojín con el nombre del grupo que va a ocupar cada camerino y el logo de Ebrovisión. Un detalle de la organización. «Cada edición tiene más espacios diferenciados que hay que ambientar para que sean apetecibles, para que los grupos estén cómodos, se hagan fotos y las cuelguen en redes. Queremos que se vea que en Ebrovisión el back stage también es bonito, que se cuida».

Alejandro Prieto Diseño Gráfico «Se trata de dar con algo que aún no hayamos hecho»

Para él, Ebrovisión 2025 es ya pasado. Está ultimando la imagen del festival del próximo año, tiene que estar lista la próxima semana, para que se incluya ya en los primeros abonos que se pongan a la venta de manera anticipada antes de que la edición 25 apague las luces.

«Cada año es más difícil, porque se me empiezan a acabar las ideas», bromeaba quien es el autor del actual logo y de la identidad gráfica del festival; que agradecía «la total libertad» creativa que le da la organización, aunque año a año las variaciones sean pequeñas. «Se trata de dar con algo que aún no hayamos hecho. Eso es lo básico, aunque las tendencias siempre nos influyen».