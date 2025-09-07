El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El público disfrutó de lo lindo. Avelino Gómez

El Ebropeque apostó en esta ocasión por los jóvenes músicos de Miranda

Versiones de grupos como Arde Bogotá o Nirvana sonaron con los combos Teclass

María Ángeles Crespo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:01

La plaza de la Constitución es el escenario en el que año tras año se desarrolla el Ebropeque, esa cita en la que los más ... pequeños se acercan al mundo de la música a través de las propuestas que realizan los ebrovisivos mayores con el ánimo de hacer que los niños y niñas de hoy sean unos asiduos del festival en un futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  2. 2 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  7. 7

    La gran noche de Uri Geller
  8. 8

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  9. 9

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  10. 10

    Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ebropeque apostó en esta ocasión por los jóvenes músicos de Miranda

El Ebropeque apostó en esta ocasión por los jóvenes músicos de Miranda