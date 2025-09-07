El Ebropeque apostó en esta ocasión por los jóvenes músicos de Miranda

La plaza de la Constitución es el escenario en el que año tras año se desarrolla el Ebropeque, esa cita en la que los más ... pequeños se acercan al mundo de la música a través de las propuestas que realizan los ebrovisivos mayores con el ánimo de hacer que los niños y niñas de hoy sean unos asiduos del festival en un futuro.

Para intentar alcanzar este propósito ha habido conciertos para todos los gustos y este año la apuesta de la asociación Rafael Izquierdo ha sido la de contar con jóvenes músicos de casa que dada su edad es difícil incluso catalogarlos todavía como emergentes.

Así no se les podrá llamar, pero lo que sí puede decirse de ellos, de los chicos y chicas que forman dos de los combos de Teclass, la academia en la que se preparan, es que son unos grandes artistas.

De hecho si alguien pasaba cerca de la plaza y escuchaba como sonaban las versiones de Nirvana, Arde Bogotá, ACDC, Radiohead o la mítica 'Don't Stop Believin' de Journey no pensaba que los intérpretes eran tan jóvenes.

Omar Losada, que toca la guitarra y la batería estaba convencido, como así sucedió después de que «el repertorio de versiones de bandas tan conocidas creemos que va a gustar».

Poco antes de arrancar con su concierto ante un público exigente donde los haya –los más pequeños no tienen filtro y si algo no gusta pues no gusta–, y que duro alrededor de una hora había por un lado expectación y por otro nervios. La cantante, Miranda Guinea no entendía que «todos estos estén tan calmados. Yo estoy muy nerviosa, pero no pasa nada, siempre lo estoy antes de empezar».

En el grupo el más pequeño de todos es Leo, que a sus diez años es ya un consumado baterista. Se prepara para seguir mejorando y participaba en el concierto con una idea clarísima, «he venido a pasármelo bien y a intentar que quienes escuchen el concierto lo hagan también». Lo dieron todo con la idea de «por qué no, intentar tocar cuando seamos algo más mayores en los escenarios más grandes del Ebrovisión».

De preparar a todos los integrantes de los combos se encargan profesores como Carlos García, que estaba muy contento con el hecho de que la organización se haya acordado de ellos para «fomentar en los jóvenes, como hacemos en las academias lo que es el escenario o el directo que, al fin y al cabo es el propósito de los que aprenden a tocar un instrumento».

Además tenía claro que ofrecerles esta oportunidad sirve para descubrir que en Miranda hay grupos de gente muy jovencita que tiene proyección».

Pianos, baterías, bajos... y cantantes conforman los dos combos que se vieron ayer y que hicieron las delicias de los que se acercaron a la plaza de la Constitución a disfrutar con el Ebropeque.