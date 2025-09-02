Drones, perros y más de 350 efectivos para garantizar la seguridad de Ebrovisión en Miranda

Ebrovisión no es lugar para delincuentes. Un festival en el que los miles de asistentes compartirán espacio con drones, perros y unos 350 efectivos de ... seguridad que velarán por el bienestar de todos los ebrovisivos durante los cuatro días en los que toda la energía debe estar puesta en disfrutar de la música, la gastronomía y las actividades organizadas por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo.

«Probablemente, éste sea el peor sitio para quien no tenga buenas intenciones», aseguró el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, tras la celebración de la junta de seguridad del evento, en el que se puso sobre la mesa el despliegue de efectivos y la coordinación de los mismos durante los cuatro días de un festival en el que «las cosas se hacen bien».

Habrá un centenar de agentes de la Guardia Civil, para controlar los accesos a la ciudad, y otros tantos de la Policía Nacional, que dispondrá también de dos drones para sobrevolar las zonas de conciertos y que permitirán tener «una visión distinta y más amplia en caso de un incidente y estarán pendientes de posibles accidentes o avalanchas de gente», explicó el comisario provincial, Jesús María Nogales.

A estos se sumará personal municipal. La Policía Local contará de jueves a domingo con 70 agentes disponibles, habrá 40 bomberos (20 en intervención y 20 en retén) y 29 voluntarios de Protección Civil que, además de realizar las labores propias apoyarán a las 8 mujeres que atenderán el Punto Violeta que se colocará en los espacios del festival.

La organización, como viene haciendo en las últimas ediciones, tiene contratada seguridad privada en el recinto, concretamente 20 profesionales del sector.

Un amplio dispositivo técnico y humano con el que se busca seguir garantizando que Ebrovisión sea «un espacio seguro, donde la gente se lo pasa bien y en el que la protagonista es la música. Así ha sido desde sus inicios, ya que en sus 25 años no se ha producido ningún incidente grave», apuntó el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez.

En ese sentido, De la Fuente, no dudó en poner a Ebrovisión y Sonorama, en lo que a seguridad se refiere, como «referentes a nivel nacional. Son buenos ejemplos que podemos irradiar al resto del país».