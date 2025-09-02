El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parte de los efectivos de policiales que se encargarán de la seguridad en el festival a partir de este jueves. Avelino Gómez

Drones, perros y más de 350 efectivos para garantizar la seguridad de Ebrovisión en Miranda

El festival volverá a contar con un Punto Violeta

Cristina Ortiz

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:11

Ebrovisión no es lugar para delincuentes. Un festival en el que los miles de asistentes compartirán espacio con drones, perros y unos 350 efectivos de ... seguridad que velarán por el bienestar de todos los ebrovisivos durante los cuatro días en los que toda la energía debe estar puesta en disfrutar de la música, la gastronomía y las actividades organizadas por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo.

