Drástico descenso de las temperaturas en Miranda a partir de mañana

Los pronósticos meteorológicos son eso, pronósticos, y en muchas ocasiones son muy cambiantes, pero teniendo en cuenta lo prolongada que está siendo la ola de ... calor de este mes de agosto, hay confianza en que lo que augura a día de hoy la Aemet pueda ser una realidad.

Si es así Miranda tendrá un respiro a lo largo de la próxima semana ya que se prevé un drástico descenso de las temperaturas máximas a partir del lunes.

Si ayer sábado y hoy domingo el mercurio ha vuelto a situarse en los 40 grados, a partir de mañana la caída de las temperaturas será de más de diez grados. Así las cosas la máxima prevista para mañana lunes es de 27 grados, con una mínima que permitirá dormir sin demasiados sobresaltos, ya que será de 16.

Parece que la bonanza climatológica –una caída tan significativa lo va a ser después de tantos días de máximas por encima de los 40 grados–, se mantendrá cuando menos hasta mediados de semana.

El martes la situación será muy similar a la del lunes con el termómetro oscilando entre los 27 y los 15 grados como temperaturas máxima y mínima. Para el miércoles se estima que la amplitud térmica será incluso mayor ya que si en el momento de más calor se prevé que se llegará a los 29 grados, la mínima se quedará en tan sólo 13, y para el jueves también se anuncia una jornada llevadera con una máxima de 26 y una mínima de 14 grados.