El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Por la mañana resultaba herido un motorista en un accidente en Río Ebro con Condado de Treviño. Avelino Gómez

Dos mujeres heridas en sendos accidentes de tráfico casi simultáneos en Miranda

Se trata de un mujer de 21 años atropellada en el polígono de Bayas y de una de unos 50 que viajaba en uno de los dos coches que colisionaban en la calle El Cid con Condado de Treviño

Cristina Ortiz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:23

Comenta

Dos mujeres resultaban heridas en sendos accidentes de tráfico que se registraban en Miranda con apenas unos minutos de diferencia en la tarde de este ... miércoles. El primero de ellos tenía lugar sobre las 15.25 horas en la calle El Cid, llegando al cruce con Condado de Treviño, en el número 19, y tenía como protagonistas a dos vehículos que chocaban de manera lateral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  7. 7 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  10. 10

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos mujeres heridas en sendos accidentes de tráfico casi simultáneos en Miranda

Dos mujeres heridas en sendos accidentes de tráfico casi simultáneos en Miranda