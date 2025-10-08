Dos mujeres heridas en sendos accidentes de tráfico casi simultáneos en Miranda

Dos mujeres resultaban heridas en sendos accidentes de tráfico que se registraban en Miranda con apenas unos minutos de diferencia en la tarde de este ... miércoles. El primero de ellos tenía lugar sobre las 15.25 horas en la calle El Cid, llegando al cruce con Condado de Treviño, en el número 19, y tenía como protagonistas a dos vehículos que chocaban de manera lateral.

A consecuencia el impacto, según la información facilitada por el servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, tenía que ser asistida una mujer de unos 50 años que se quejaba de dolor en el cuello y que estaba experimentando una crisis de ansiedad.

Unos minutos después, a las 15.31, la sala de operación del 112 era alertada de otro accidente de tráfico en la ciudad. En este caso, la víctima era una peatón, una mujer de 21 años que había sido atropellada por un vehículo en el polígono de Bayas, en la calle Orón. La joven, según el alertante, se quejaba de dolor en la espalda y tenía sangre en la cabeza. Hasta el lugar, como al anterior siniestro, se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl.

Previamente, por la mañana, pasadas las diez y media, se registraba otro accidente de tráfico en el que resultaba herido un motorista de 58 años. Concretamente presentaba una lesión en un hombro, daño producido a consecuencia de la colisión con un turismo en el cruce entre las calles Río Ebro y Condado de Treviño.