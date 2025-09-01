Dos heridos en Miranda en una colisión entre el autobús urbano y un coche
El accidente ha tenido lugar este lunes poco después de mediodía en la carretera de Orón, en El Crucero
Cristina Ortiz
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:13
Dos personas han resultado heridas leves en una colisión entre el autobús urbano y un turismo en la Carretera de Orón, a la altura de ... El Crucero, junto a la Residencia Ciudad de Miranda, poco después de la mediodía de este lunes.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional, a los que daba aviso el servicio de Emergencias Sanitarias 112, que también ha enviado una ambulancia para atender al conductor del autobús, un hombre de 55 años, que se quejaba de dolor en el cuello; y a una pasajera de ese vehículo de transporte público, una mujer de 70 años, con un golpe en la pierna.
