Distrito Domingo volvió a la Parte Vieja de Miranda

La primera de las cuatro citas de Distrito Domingo de este 2025 fue ayer y en su regreso a la Parte Vieja presentó una variada ... oferta con actividades para mayores y pequeños.

La cita que fue la vigesimosexta desde que se pusiera en marcha la iniciativa destinada a dinamizar esta zona de la ciudad era, según su promotora, Sonia Amaro «una de las más potentes y variadas de las que hemos tenido hasta la fecha» decía destacando también que para que el regreso tuviera éxito se había «tenido suerte con el tiempo, que eso siempre es muy positivo».

Una climatología que animó a los mirandeses a acercarse hasta la plaza de España para disfrutar, entre otras cosas con la exhibición de baile moderno del gimnasio Adriana Iglesias, que hizo mover a muchos de los allí congregados y que, entre otras, coreografió la más famosa de las canciones que suena y suena en la ciudad, 'La Morocha'. Con esa música empezó la actividad matinal, que se cerró con el concierto que ofreció Umbilika, con sus temas rockeros.

Los ritmos más modernos se entremezclaron con una ojeada al pasado gracias al Cronicón de Oña y a nueve de sus personajes; entre ellos la condesa fundadora del monasterio, Urraca Gómez, representado por Berta Tricio, que comentaba que «hemos venido para que los mirandeses conozcan El Cronicón, que es una manera amena, entretenida y emocional de conocer la historia».

En Distrito Domingo no podían faltar los puestos artesanales y entre quienes ofrecían sus productos había quien aprovechaba la cita para volver a casa. Es lo que le ocurría a Begoña Oñez que ahora vive en Logroño y que cuando su trabajo habitual se lo permite se dedica a confeccionar bolsos. «Me gustan las manualidades, me puse un día a probar a hacer un bolso, me fue bien, a la gente le gustó mi trabajo, tengo una página web y aquí estoy. Es la segunda vez que participo en Distrito». Sus bolsos son de rafia unos y «los más veraniegos, los capazos de playa, de paja». Ayer le fue bien y no descarta volver en alguna otra ocasión.

Quien se estrenó ayer fue Toño Larrea, que llegaba desde la localidad riojana Hervías con productos de La Bodeguita Escondida y queademás proponía a los mirandeses realizar una cata de aceites. Quienes se decidieron por hacerla se encontraban con tres opciones, «uno que es de nuestra cosecha, un aceite virgen extra de supermercado y otro que es un aceite de oliva, a secas para diferenciar las calidades. Nuestro objetivo es promocionar la cultura del aceite, y en eso estamos».

Hubo, en definitiva, propuestas diferentes entre las que también se pudo realizar un intercambio de esquejes, y tanto los mayores como los más pequeños, que se acercaron a los diferentes talleres, disfrutaron de la jornada. Les quedó un buen sabor de boca y ahora esperan ya a que llegue la próxima cita que será el 22 de junio. Después tras el paró veraniego habrá Distrito en septiembre y octubre.