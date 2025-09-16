'Distrito de Domingo' de Miranda regresa tras el parón veraniego

La actividad organizada por la agencia de eventos 'Soniare' en colaboración con la Asociación de Comerciales y Hosteleros de la Parte Vieja, volverá a llenar ... la Plaza de España este mismo domingo día 21. La jornada se desarrollará desde las 11.30 horas de la mañana hasta las 15.30 horas de la tarde. Este encuentro, que se ha convertido en imprescindible dentro de la agenda cultural y de ocio de la ciudad, combinará un mercado de artesanía y alimentación con la realización de talleres de distintos tipos y música en directo. Todo ello para hacer de la jornada dominical una oportunidad de disfrute para todas las edades. La organizadora Sonia Amaro lo recalca, «Distrito de Domingo es de todos para todos».

Los puestos estarán formados por artesanos de la ciudad en su gran mayoría, además de riojanos, alaveses y como novedad este año, habrá uno cántabro. «Es un buen escenario para que aquellos que no tienen tienda física acerquen sus productos al público», afirmaba Amaro. Del mismo modo confiesa que «hace un par de años reducimos la propuesta de cinco fechas a cuatro para poder mantener una programación atractiva».

El evento tendrá un cariz solidario al contar con la colaboración de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Miranda, que se encargarán de instalar una jaima con un rincón del té y un taller de henna. También estarán presentes las Encajeras protagonizando una exhibición y un taller de bolillos que se abrirá para todos los públicos. Ambas actividades permanecerán abiertas a lo largo de la mañana.

Talleres como los de globoflexia y de elaboración de jabones serán de pago. Desde la organización aseguran que «es una cantidad simbólica para cubrir gastos». Por otro lado, habrá un set de tatuajes temporales y tendrás la oportunidad de que te lean el tarot.

Otras actividades

La clase de zumba ofrecida por 'Actualfit24' tendrá lugar a media mañana y volverá a ser gratuita y abierta para el público. Por otra parte, de manera casi simultánea se realizará una gymkhana con actividades culturales, con el objetivo de descubrir más a fondo la Parte Vieja y su historia. «Está enfocada para hacerla en familia. Hay un premio gastronómico que será un pincho y una bebida en cualquiera de los bares participantes», argumenta Amaro.

Por otra parte, gracias a los locales que colaboran en el evento: Taberna Celta, Tertulia, La Rayuela, Tómbola, Bahía y La Terraza del Ebro, se contará con una ruta gastronómica y un vermuteo. «No hay que olvidar que quién impulsa este proyecto son los bares de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Parte Vieja», recuerda la organizadora.

Además, se ha convertido en costumbre el hecho de que los bares preparen pinchos especiales para el evento aunque Sonia Amaro indica que «todavía no he recibido la propuesta de ningún bar y es posible que no lo envíen», por lo que la ruta gastronómica apunta a ser sorpresa.

La jornada dominical concluirá con música en directo gracias a Marina y Celia, dos hermanas mirandesas que interpretarán versiones pop. «Es una manera de apoyar el talento local», admite la organizadora.

Tradición

Tras veintiocho ediciones y a falta de una próxima en el mes de octubre, 'Distrito de Domingo' se ha consolidado como un evento que reúne a Miranda. Un espacio que sirve de convivencia y socialización entre los residentes, donde la cultura, la gastronomía, la música y la solidaridad se juntan en pleno corazón de la ciudad. Se trata de una jornada pensada para acercarse a todo tipo de públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores, con el objetivo mutuo de reforzar la vida social y cultural.