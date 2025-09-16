El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La gastronomía estará muy presente durante la jornada. Avelino Gómez

'Distrito de Domingo' de Miranda regresa tras el parón veraniego

El día 21 se celebrará la vigesimoctava edición del evento en su objetivo de llenar de vida la parte vieja de la ciudad

Javier Alonso

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:03

La actividad organizada por la agencia de eventos 'Soniare' en colaboración con la Asociación de Comerciales y Hosteleros de la Parte Vieja, volverá a llenar ... la Plaza de España este mismo domingo día 21. La jornada se desarrollará desde las 11.30 horas de la mañana hasta las 15.30 horas de la tarde. Este encuentro, que se ha convertido en imprescindible dentro de la agenda cultural y de ocio de la ciudad, combinará un mercado de artesanía y alimentación con la realización de talleres de distintos tipos y música en directo. Todo ello para hacer de la jornada dominical una oportunidad de disfrute para todas las edades. La organizadora Sonia Amaro lo recalca, «Distrito de Domingo es de todos para todos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  7. 7 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  8. 8 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  9. 9

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  10. 10

    Aburto reconoce que la seguridad es el «gran reto» de Bilbao y «nuestra mayor preocupación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Distrito de Domingo' de Miranda regresa tras el parón veraniego

&#039;Distrito de Domingo&#039; de Miranda regresa tras el parón veraniego