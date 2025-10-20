Distrito Domingo de Miranda se despide hasta el próximo año

Quienes se acercaron hasta la plaza de España con el reclamo de las actividades propuestas por un nuevo Distrito Domingo se encontraron con talleres para ... los más pequeños, música, artesanía, un desfile de MAPA para promover la adopción de gatos, y también una exhibición de coches antiguos, entre otras cosas,

Era lo planificado para poner por este año el punto y final a Distrito que, como viene siendo habitual ha ofrecido cuatro citas. Las ha habido en mayo, junio, septiembre y octubre y lo cierto es que en este 2025, muy a pesar de Sonia Amaro la climatología ha tenido «demasiado protagonismo, en verano hizo muchísimo calor y en el de septiembre la lluvia deslució todo lo que propusimos», lamentaba después de que en el Distrito con el que se bajó la persiana en este 2025 participantes y visitantes tuvieran que estar también pendientes del cielo que acabó dejando caer algunas gotas.

Amaro se va a dar unos días para hacer el análisis de lo acontecido en los cuatro distritos de este año, pero a bote pronto su balance fue positivo ya que «ha habido público, hemos tenido artesanos y actividades diferentes, asociaciones nuevas, los talleres para los más pequeños en los que se ha dado prioridad a la creatividad y la imaginación han tenido mucha aceptación, así que pese a la mala pasada del clima se puede hablar de satisfacción».

Llega el momento de descansar, pero también hay que decir que para que en el próximo 2026 todo salga rodado y se puedan planificar nuevas citas con Distrito Domingo toca empezar a trabajar prácticamente desde ya. «Eso es lo que vamos a hacer», apunta la promotora de la iniciativa que recuerda que desde que arrancara la idea de llevar actividades algunos domingos al Casco Viejo «ya hemos hecho 29 distritos».