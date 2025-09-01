Disfruta Miranda lanza un concurso de fotografía con vales para el comercio local

El éxito de participación del año pasado ha animado al comercio mirandés a repetir el concurso especial de las fiestas patronales, una iniciativa que busca ... poner en valor los servicios de proximidad.

Con esta acción, enmarcada dentro del Programa de Comercio Minorista 2025 y financiada por FEDER y la Cámara de Comercio, se pretende acercar a la ciudadanía a los negocios locales en unas fechas tan señaladas para nuestra ciudad.

El concurso estará activo del 1 al 21 de septiembre y representa una oportunidad única para explorar la ciudad de forma creativa, fotografiando y ganando vales de compra que podrán canjearse en los establecimientos adheridos a Disfruta Miranda.

«La dinámica del concurso es sencilla y abierta a todos los clientes», aseguran desde la organización. Para participar es necesario visitar los establecimientos participantes, que tendrán un distintivo en los escaparates o interiores al que habrá que tomar una fotografía asegurándose de que se vea claramente la felicitación con el logotipo de Disfruta Miranda «si puede ser creativa y original mejor».

La fotografía debe ser compartida en las redes sociales etiquetando al comercio y a Disfruta Miranda.

Entre todas las fotografías recibidas, se sortearán 10 vales de 25 euros cada uno, que se cargarán directamente en el monedero virtual de los ganadores, para ser utilizados en los comercios adheridos.

Según las condiciones fijadas en las bases, cada persona podrá concursar tantas veces como quiera, siempre que las fotos se tomen en diferentes establecimientos o en diferente ubicación del distintivo. Las fotos deben ser originales, de buena calidad y deben mostrar claramente el logotipo de Disfruta Miranda colocado en los lugares visibles.

Con este concurso, Disfruta Miranda quiere que las fiestas «se vivan también desde los escaparates y locales de la ciudad, apoyando a quienes hacen posible disfrutar Miranda cada día. El año pasado recibimos 198 fotos y este año queremos superar las 250 participaciones».