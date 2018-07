Diego Clemente, pregonero de las fiestas de Altamira Diego Clemente, científico y pregonero de 2018. / AVELINO GÓMEZ El científico mirandés agradece la oportunidad de poder «visibilizar el trabajo de profesionales que no salimos casi nunca en los medios» CRISTINA ORTIZ Miércoles, 25 julio 2018, 22:38

Defensor de la importancia de la divulgación científica, no duda en aprovechar cualquier foro que le brinda la oportunidad de hablar de ciencia y, más concretamente, de la esclerosis múltiple, enfermedad sobre la que gira buena parte de su trabajo; pero aún así, el doctor Diego Clemente reconoce que se quedó a la propuesta de ser el pregonero de las fiestas Virgen de Altamira, las fiestas de su ciudad.

Posibilidad que descartó rápidamente cuando la alcaldesa, Aitana Hernando, le trasladó que su nombre lo había propuesto Asbem. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para dar a conocer una profesión como la suya? Aunque sienta que está al inicio de su carrera. Algo que sorprende solo con echar un vistazo rápido a su currículum. Si bien, razón no le falta porque con 43 años son muchas las cosas que le quedan por hacer y, sobre todo, por investigar. «Pensé que si algún día daba el pregón sería a los 60 años», bromeó. Aunque eso no quita que le haga mucha «ilusión, te sientes muy orgullosos, piensas en tus padres, en tu familia...».

Aunque si ha aceptado el encargo ha sido, sin duda, por «agradecer que se visibilice el trabajo de profesionales que no salimos casi nunca en los medios. Pese a que la nuestra es la segunda profesión más valorada en todas las encuestas después de los médicos, luego ni la sociedad reclama de verdad que se investigue, ni los políticos invierten lo que tienen que invertir», valoró Clemente. Sin olvidar que es una oportunidad que le permite reunir a un público muy numeroso, difícil de juntar en ese número en una charla o jornada científica. Su presencia en el balcón del Ayuntamiento le va a permitir acercar algunas pinceladas de su trabajo y de su investigación sobre esclerosis múltiple a centenares de personas. Es otra forma de mostrar que «se puede ser científico habiendo nacido en Miranda de Ebro y habiendo estudiado en un colegio público, un instituto público y una universidad pública...».

Las razones de peso sin duda inclinaron al balanza hacia el lado del sí, así que Diego Clemente será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de 2018. Y aunque aún falta mes y medio para que llegue el momento de salir al balcón ya tiene muy claro cómo será su pregón. «Lo tengo absolutamente pensado. Está todo en mi cabeza solo me falta escribirlo. Se lo que quiero decir. Voy a exponer las razones científicas de por qué los mirandeses nos sentimos tan orgullosos de ser de Miranda», apuntó sin querer avanzar nada más sobre un aspecto de investigación que, a buen seguro, a muchos resultará interesante. ¿Cuáles serán esas claves de laboratorio? Habrá que esperar para conocerlas.

Lo que sí se conoce es la trayectoria profesional de Diego Clemente, licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo su doctorado sobresaliente 'cum laude' y con premio extraordinario. Pese a su juventud, lleva casi dos décadas estudiando el sistema nervioso central desde diferentes perspectivas, centrándose a partir de 2004 en la esclerosis múltiple. Desde 2015 dirige su propio grupo, siendo el investigador principal del laboratorio de Neuroinmuno-reparación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Sin olvidar que en 2016 dirigió la investigación sobre un futuro tratamiento que frena por completo y con una sola dosis el avance de la esclerosis en el modelo animal de esa enfermedad. Un trabajo que ha sido objeto de publicación en la revista Brain, una de las más prestigiosas de su campo.

Pero no es el único estudio que ha publicado. Suma 33 artículos científicos originales o de revisión que han sido incluidos en ediciones científicas y es autor de 14 capítulos de libro o artículos con fines divulgativos. Números que se quedan pequeños si tenemos en cuenta los 38 proyectos de investigación financiados por diversas administraciones, empresas o asociaciones en los que ha participado, siendo además director en 13 de ellos. También es coinventor de dos patentes sobre biomarcadores de pronóstico de la esclerosis múltiple, entre otras muchas actuaciones, colaboraciones y docencias en másteres. Todo ello sin olvidar que, desde 2016, es socio de honor de Asbem y un científico con un reconocimiento oficial de su ciudad: Miranda.