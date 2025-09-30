El día 14 de octubre arranca la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid 19 en Miranda

Será el próximo 14 de octubre cuando Sanidad pondrá en marcha en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la ... Covid 19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, lo que se conoce como la población diana. Eso sí, dos semanas antes, es decir desde mañana, comenzarán las vacunaciones para las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses y 8 años (inclusive) y las embarazadas.

Para la campaña 2025/26, la Consejería de Sanidad ha adquirido 765.650 dosis de vacunas frente a la gripe, para lo que ha invertido 9.485.637 euros, incluida la vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 meses a 8 años. A esto se suma el presupuesto de 2.825.680 euros para la compra de las 13.000 dosis de anticuerpo monoclonal (Nirsevimab) frente a VRS para la población infantil, así como 5.782.400 euros más destinados a las 50.000 dosis frente a VRS para personas institucionalizadas. Así pues, el total invertido por la Junta para la campaña de vacunación 2025/26 es de 18.093.717 euros.

La cita para la vacunación podrá solicitarse desde unos días antes del 14 de octubre a través de los canales habituales, que son la App Sacyl Conecta, el Portal de Salud: www.saludcastillayleon.es, o llamando por teléfono o acudiendo al centro de salud, que corresponda a cada usuario.

Durante la campaña autonómica antigripal de 2024, la cobertura de vacunación se incrementó a medida que aumenta la edad. Si entre quienes tenían entre 60 y 64 años se vacunó el 31,9% de la población (59.835 personas, entre los mayores de 79 se llegó al 80%.

Con respecto al Covid 19, la campaña de 2024 concluyó con 402.790 personas vacunadas, es decir, el 16,8 % de la población, siendo lo más destacado que entre los castellanoleoneses de 60 años y más, se vacunaron 347.662 personas, o lo que es lo mismo, el 41,9 % de la población de esa edad.