«El día que deje de ser alcaldesa me gustaría que me recordaran por haberme dejado la piel por Miranda»

Los dibujos con dedicatorias de sus hijas se mezclan con fotos con compañeros de partido, un póster de La Regadera y cuadros que recrean lugares ... emblemáticos de la ciudad. En el despacho de la alcaldesa hay infinidad de detalles pero todo está ordenado. Quizá porque como nos confiesa, ha escondido las montañas de papeles para la ocasión. En un lugar preferencial, entre los muchos regalos recibidos, están unas flores de gomaeva y un retrato a carboncillo inspirado en la foto de su primera campaña electoral, símbolo del paso del tiempo. El 15 de junio hará diez años que Aitana Hernando se sentó por primera vez en el sillón. Cuando mira al pasado, no puede evitar emocionarse, aunque en sus respuestas siempre deja entrever perspectiva de futuro.

–¿Tiene la bufanda del Mirandés preparada para animar en el 'play off'?

–Claro, porque igual que todos los mirandeses, tengo una ilusión tremenda. Todo el país habla del Mirandés y eso es para estar muy orgullosos.

–Y Miranda, ¿es una ciudad de primera?

–Sin duda. Somos una ciudad muy cómoda para vivir y más moderna que la mayoría de similar población. Tenemos servicios que no existen en otras localidades de nuestras características, calles más anchas, hemos mejorado la accesibilidad, hemos reducido la tasa de desempleo, recuperamos población,...

–¿Hay algo en lo que seamos de segunda?

–En Sanidad, porque el PP lleva décadas desmantelándola a nivel regional. En el ámbito municipal, nuestro gran debe es la nueva piscina climatizada.

–Una de las críticas que más se repite contra la alcaldesa es que tantos años con la piscina como principal proyecto evidencia falta de ambición.

–Es algo que dice el PP cada cierto tiempo porque se tiene que ganar un par de páginas en el periódico, pero es totalmente falso. Cuando la oposición hablaba de crear empleo, así en abstracto, nosotros teníamos un proyecto concreto para lograrlo, como Miranda Empresas. Es un simple ejemplo que demuestra que tenemos ambición y ganas de avanzar como ciudad. ¿No es ambición conseguir que la Unión Europea financie una depuradora de 16 millones? ¿Y conseguir un centro de competencias digitales, inaugurar una nueva biblioteca, o dotarnos de un grado de la UBU? Son obras que quizá no lucen pero nunca voy a hacer una obra faraónica y endeudar a la ciudad por conseguir rédito electoral. El PSOE ha demostrado de sobra que sabe gobernar, mientras que otros se limitan a lanzar en los plenos preguntas que leen en facebook.

–Volviendo a la clave futbolística, ¿el Ayuntamiento ha estado a la altura clasificatoria del Mirandés con la nueva grada?

–Debo reconocer que el Mirandés va a hacer un esfuerzo económico muy importante para mejorar Anduva, pero creo que el Ayuntamiento también ha sido responsable, y dentro de las posibilidades económicas, se ha llegado a un buen acuerdo.

–Cumplido el ecuador de la legislatura, ¿ha desarrollado la mitad de su programa electoral?

–Al gobernar en coalición, tienes que ceder en algunos proyectos para que entren los de tus socios en los presupuestos. Aún así hemos ejecutado la reforma de Ramón y Cajal, los nuevos parkings, la supresión del paso a nivel de El Crucero... pero sobre todo destaco que el crecimiento económico de Miranda ya es imparable. Me tocó llegar a la Alcaldía después de una gran crisis y con una tasa de paro de más del 20%, por lo que la recuperación industrial era el gran reto, y lo estamos sacando adelante.

–¿Hay fisuras en el pacto de gobierno?

–No. Los compromisos adquiridos se están cumpliendo.

–Pero IU ha dejado entrever públicamente su enfado con algunos temas.

–Si algo me ha enseñado la trayectoria política es que puede haber diferentes puntos de vista sin que la sangre llegue al río. Al pacto le auguro una larga vida.

–Y al PSOE, ¿le molesta que sus socios saquen a la luz las rencillas internas?

–No me molesta, pero las cosas es mejor hablarlas en casa, más que nada para que el PP no pueda utilizarlo. Es lógico que alguna vez todos nos sintamos molestos con algo, pero tenemos unos objetivos comunes que se están cumpliendo escrupulosamente y gobernamos con lealtad tanto al pacto como a la ciudadanía.

–En sus primeros años como alcaldesa fue muy activa en redes sociales, pero luego denunció una campaña en su contra y abandonó esa comunicación directa con la ciudadanía. Los años en el cargo, ¿llevan a poner un poco más de distancia con la gente?

–Sigo siendo muy accesible, aunque por otras vías. Ahora contesto mucho más al whatsapp y presencialmente, porque el mundo real no es el de las redes sociales.

–¿Desgasta gobernar?

–Desgasta más estar en la oposición (risas).

–Nunca ha estado.

–Ver que tus proyectos salen adelante no puede desgastar nunca. Al contrario, te da ánimo. Hay dos cosas de las que me siento muy orgullosa, que son Miranda Empresas y la excelencia en Servicios Sociales.

–¿Cómo cree que sería si tuviera que sentarse en la banca de enfrente?

–No es un escenario que contemple, pero tengo claro que no diría no simplemente por decir no a todo. A mi me ha tocado sufrir una oposición a veces excesivamente dura, como la que ejercía mi actual socio de gobierno. Y también creo que si llegara a un acuerdo y doy mi palabra, la cumpliría. Esta legislatura me toca lidiar con Sergio Montoya, que me parece desleal políticamente hablando, porque dice una cosa y luego la contraria.

–¿Cómo cree que la recordarán los mirandeses cuando deje la Alcaldía?

–Me gustaría que me recordaran como una persona que se ha dejado la piel por la ciudad. Sinceramente me siento valorada, y la mejor muestra es que he ganado tres veces en las urnas, y estoy muy agradecida a la ciudadanía por su apoyo.

–¿Teme que se la recuerde por una piscina que nunca hizo?

–No, me he empeñado en hacerla y se hará. El problema es que a veces la administración pública es lenta y farragosa. No sirve de excusa, pero es una realidad.

–Ha gestionado más de 400 millones en una década, 40 de ellos en inversiones. ¿En que ha cambiado la ciudad bajo su mandato?

–Hemos incrementado las ayudas a las asociaciones asistenciales en porcentajes mucho más elevados, y eso también transforma la ciudad, igual que la promoción económica y la generación de empleo. Además hemos modernizado la administración, hemos dotado de nuevos equipamientos a los barrios, el nuevo bike park atraerá visitantes,...

–¿Cómo imagina Miranda dentro de diez años?

–Espero que con AVE, con ferrocarril de cercanías y con empresas estratégicas nuevas que van a transformar la ciudad de forma impresionante. Y por mucho que el PP se quiera apuntar el tanto, la realidad es que la Junta solo ha traído una empresa a Ircio. El resto, ha sido gracias a nuestra gestión.

–¿Pensó alguna vez estar tanto tiempo como alcaldesa?

–¡No pensaba ni en serlo! Decidí dar el paso cuando Fernando Campo se retiró y me dio el empujón definitivo. Hablé con compañeros que en aquel momento también podían haber sido candidatos como Laura Torres o Miguel Ángel Adrián, y acordamos que encabezara yo la lista. Después de diez años, puedo decir que ser alcaldesa es lo más bonito que se puede hacer en política porque es la más cercana a los vecinos.

–¿Tiene cuerda para seguir otra legislatura?

–Es la pregunta del millón (risas). Todo se hablará y estaré siempre a disposición de lo que decida el PSOE.

–Cada vez suenan con más fuerza los rumores que la colocan en las Cortes de Castilla y León en un futuro no muy lejano.

–No tengo ni idea de donde pueden salir esas conjeturas.

–¿Le gustaría? ¿O se ve otros diez años como alcaldesa?

–Estaría toda mi vida como alcaldesa porque me encanta, pero repito que siempre estaré a disposición de mi partido. Lo que no me he planteado es dejar la política porque me gusta, aunque si algún día tengo que salir, lo haré.