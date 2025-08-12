El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El puesto de venta del Antonio Cabezón quedó totalmente calcinado. Avelino Gómez

Detenidos tres jóvenes de Miranda por la quema del puesto ambulante en fiestas de San Juan del Monte

Los presuntos autores son menores de edad y pasaron la noche del lunes en los calabozos de Policía Nacional

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 12 de agosto 2025, 23:45

Poco más de dos meses han transcurrido desde que Gloria Velázquez perdiera su medio de vida, un puesto de venta ambulante, durante las pasadas fiestas ... de San Juan del Monte. El punto de venta acabó siendo pasto del fuego en la madrugada del lunes festivo, en el parque Antonio Cabezón, como consecuencia de un acto vandálico que indignó a toda la ciudadanía mirandesa, la misma que en las jornadas posteriores se volcó con donaciones individuales y pequeñas aportaciones solidarias para amortiguar, en la medida de posible, la perdida de miles de euros en material.

