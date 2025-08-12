Detenidos tres jóvenes de Miranda por la quema del puesto ambulante en fiestas de San Juan del Monte

Poco más de dos meses han transcurrido desde que Gloria Velázquez perdiera su medio de vida, un puesto de venta ambulante, durante las pasadas fiestas ... de San Juan del Monte. El punto de venta acabó siendo pasto del fuego en la madrugada del lunes festivo, en el parque Antonio Cabezón, como consecuencia de un acto vandálico que indignó a toda la ciudadanía mirandesa, la misma que en las jornadas posteriores se volcó con donaciones individuales y pequeñas aportaciones solidarias para amortiguar, en la medida de posible, la perdida de miles de euros en material.

En este sentido y tras semanas de minuciosa investigación, Policía Nacional detuvo el pasado lunes a tres mirandeses como los presuntos autores de la quema del puesto ambulante en fiestas. Todos los detenidos son menores de edad, de entre 16 y 17 años, y fueron arrestados en nuestra propia ciudad. Asimismo, según ha podido saber ELCORREO, pasaron la noche en las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional.

La noticia ha sido celebrada por múltiples sectores de la sociedad mirandesa ya que, además de identificar a los presuntos culpables, ahora se podrán dirimir responsabilidades y cuantificar por vía judicial los resarcimientos para la víctima.

Cabe recordar que, Policía Nacional siempre ha trabajado en su investigación con la hipótesis de que trató de «una gran gamberrada que se fue de las manos», aunque los vendedores, por su parte, sostuvieron en todo momento que había un trasfondo racista en el ataque ya que, como indicaron desde el primer día de actividad en fiestas, sufrieron insultos por parte de grupos de jóvenes que les achacaban su condición de inmigrantes y que les pedían que se fueran del país.

La noticia corrió rápidamente por toda la ciudad, incluso llegó al monte, y la resaca de la misma generó una ingente crispación e impotencia en las redes sociales. El resto de vendedores solicitó que la tasa que se les cobró por instalarse en el parque durante las fiestas se donase de forma solidaria a su compañera para paliar una mínima parte de sus pérdidas. Sin embargo, fuentes municipales consultadas por este periódico aseguraron que no era posible destinar el dinero que se cobra por una tasa a una ayuda a un particular.

Volviendo a la investigación, desde un principio, Policía Nacional ha contado con documentos audiovisuales como apoyo para avanzar en la misma.

Asimismo, según pudo conocer este diario en junio, los agentes trabajaban con la hipótesis de que los mismos jóvenes que perpetraron el incendio en el Antonio Cabezón, que pudo acabar en una tragedia aún mayor con el resto de puestos ambulantes; también podrían haber sido los responsables del contenedor calcinado en la calle Independencia de nuestra ciudad un día más tarde, también en fiestas y por la noche.

Por el momento, las pruebas han derivado en la intervención policial dos meses más tarde y, a partir de ahora, comenzará el proceso judicial.

Final feliz

El concejal de Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales del Consistorio mirandés, Pablo Gómez, mostró su satisfacción al conocer la noticia.

«Manifestar una vez más nuestra más enérgica condena al mismo y felicitar a Policía Nacional por el trabajo realizado. Se trató, afortunadamente, de un hecho aislado que no representa en absoluto el comportamiento de la ciudadanía de Miranda. Se ayudó a la víctima en la misma mañana, a través del servicio de urgencias Sociales. Esta es una ciudad tolerante, abierta y respetuosa, donde existe una convivencia pacífica que caracteriza a nuestra ciudad», zanjó el edil.

De esta manera, se pone fin a una intensa investigación con un gran seguimiento social.