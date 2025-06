Sin detenidos ni ayudas para la víctima del puesto de venta quemado en Miranda

Gloria Velázquez llegó el fin de semana a Miranda dispuesta a trabajar duro durante las fiestas de San Juan para sacarse un sueldo y se ... va arruinada. La madrugada del lunes el puesto que tenía colocado en el parque Antonio Machado fue devorado por las llamas. Esta vendedora ambulante lo ha perdido todo. Tres días después no hay detenidos y ella se ha cansado de llamar a todas las puertas sin recibir más ayuda que la solidaridad vecinal.

Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que se ha tratado de «una gran gamberrada que se ha ido de las manos», aunque los vendedores creen que hay un trasfondo racista en el ataque ya que como indicaron a ELCORREO, desde el primer día de venta sufrieron insultos por parte de grupos de jóvenes que les achacaban su condición de inmigrantes y que les pedían que se fueran del país. Estos hechos, corroborados por algunos testigos, fueron puestos en conocimiento de las fuerzas de seguridad pero al parecer no se les dio la importancia debida y no se reforzó la vigilancia en la zona. La investigación está abierta pero por ahora no se han producido avances significativos que hayan llevado a la detención de los autores de una agresión que ha indignado a la ciudadanía mirandesa.

La noticia rápidamente corrió por toda la ciudad, incluso llegó al monte, y la resaca de la misma sólo ha generado crispación y enfado en las redes sociales. En lo que quedaba del puesto, Gloria Velázquez colocó un cártel pidiendo donaciones y muchos han pasado por allí a aportar su granito de arena. Además, se están tratando de organizar actividades solidarias a medio plazo ya que las pérdidas son de miles de euros.

A pesar de la repercusión que ha tenido el suceso, entre la víctima y su círculo más cercano impera un sentimiento de «indefensión» y una crítica a las instituciones ya que creen que el Ayuntamiento ha tardado en reaccionar y cuando lo ha hecho, tampoco aporta soluciones. La administración local sí se ha hecho cargo del alojamiento de la vendedora y su familia pero no ha ofrecido ninguna ayuda económica.

El resto de vendedores ha solicitado que la tasa que se les cobra por instalarse en el parque durante las fiestas se le done de forma solidaria a su compañera para paliar una mínima parte de sus pérdidas. Sin embargo, fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que no es posible destinar el dinero que se cobra por una tasa a una ayuda a un particular. «Cuando sale dinero público de la caja tiene que seguir unos cauces y una normativa, no te puedes saltar la justificación por muy noble que sea la causa», aseguran.

Es el mismo argumento empleado para otras propuestas que se han planteado en el Ayuntamiento en las últimas horas. Tampoco desde Servicios Sociales se puede ofrecer mucho más a la víctima ya que no está empadronada en la ciudad y todas las líneas de subvenciones están condicionadas a residir en el municipio.

Así, todo apunta a que la única tabla de salvación para Velázquez y su familia estará en la solidaridad ciudadana.