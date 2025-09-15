Detenido tras asaltar una casa en Miranda una hora después de recibir el alta hospitalaria

La jornada laboral del domingo, 31 de agosto, transcurría con normalidad en el Hospital Comarcal Santiago Apóstol hasta que Policía Nacional trasladó como detenido, hasta ... el servicio de Urgencias, al mismo varón que había abandonado el centro solo un rato antes.

Según indican fuentes cercanas a la intervención, el hombre ya fue derivado al centro sanitario mirandés durante la noche anterior. Dado su mal estado, los médicos decidieron que pasara la noche en observación y, a las horas, fue despertado y recibió el alta sanitaria.

La sorpresa llegó cuando, alrededor de un hora después de recibir el alta, el mismo usuario fue detenido de nuevo por Policía Nacional intentando robar en el interior de una casa. Al parecer, bajó andando del hospital y, de camino al centro de la ciudad, decidió entrar en un domicilio.

El proceder policial marca que, antes de ser encerrado en los calabozos, donde suelen pasar la noche, los detenidos que así lo requieran sean llevados al Santiago Apóstol para ser examinados por los profesionales médicos, así como también para recibir su medicación correspondiente. Tanto es así que se cree que el intento de robo del domingo 31 no fue más que un medio para obtener nuevos fármacos.

Según ha podido saber ELCORREO, se trata de un viejo conocido de Policía Nacional y Policía Local, el mismo que a finales de julio también fue arrestado por intentar robar en dos viviendas en el mismo día, concretamente en Fuentecaliente y Los Corrales.

Tras varias semanas merodeando por diferentes barrios periféricos, entrando en casas y obligando a reforzar las vigilancias policiales, el varón de mediana edad habría sido encarcelado en Burgos. De hecho, según pudo saber este medio, constaban «varias denuncias» en curso contra él que «se estaban investigando». Todas ellas con un modus operandi similar, el de entrar a robar en casas grandes, a priori sin gente en el interior, para obtener dinero o joyas de forma rápida.