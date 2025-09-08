El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miles de personas se dieron cita en las dos jornadas de música en los escenarios del polideportivo. Avelino Gómez

Un detenido por tráfico de drogas en Ebrovisión

El festival de Miranda se desarrollaba un año más en «un ambiente de seguridad y sin incidentes graves»

Cristina Ortiz

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:48

Una persona era detenida durante el fin de semana de Ebrovisión acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendida con sustancias supuestamente destinadas al tráfico de drogas. De hecho, también se formalizaron 16 denuncias al intervenirse distintas sustancias estupefacientes durante los cuatro días que duró la cita con la música.

Son los únicos incidentes notificados por la Policía Nacional durante unas jornadas en las que Ebrovisión ha concentrado cerca de 25.000 espectadores, por lo que se ponía el acento en que, como en ediciones anteriores, «se ha desarrollado sin que hayan tenido lugar hechos o episodios relevantes desde el punto de vista de la seguridad, destacado el comportamiento cívico de sus participantes».

Pero hay que tener en cuenta que como medida de prevención para garantizar el correcto desarrollo de la cita musical y la seguridad de todos sus asistentes, el operativo de la Policía Nacional durante cuatro días sumaba un centenar de efectivos entre todas las unidades desplegadas: Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Unidad de Prevención y Reacción y especialistas en Seguridad Aérea, con un par de drones.

