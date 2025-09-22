Detenido por hacer propuestas sexuales a un menor en las barracas durante las fiestas de Miranda

Un hombre de 50 años ha sido detenido por intentar mantener un encuentro íntimo con un menor de edad durante las últimas fiestas patronales. El ... arrestado entabló una primera conversación con la víctima, que solo tiene 15 años, y tras conseguir su número de teléfono le insistió para quedar con mensajes. Al no conseguir su propósito, lo intentó también en persona con «claras intenciones afectivas», según asegura Policía Nacional, que ha abierto una investigación por un presunto delito de corrupción de menores. De momento, la Autoridad Judicial ha dictado medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación respecto del menor

Según las primeras pesquisas, los hechos se produjeron en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón durante las fiestas de Altamira. Allí, el hombre supo ganarse la confianza del adolescente para posteriormente hacerle reiteradas proposiciones para mantener un encuentro íntimo. Según la información aportada por Policía Nacional sobre el caso, el sujeto era trabajador del recinto ferial, situación que le permitió comenzar a hablar amistosamente con el adolescente hasta conseguir su número de teléfono móvil.

Al día siguiente, le envió numerosos mensajes de texto de contenido «indisimuladamente afectivo», con el propósito de ganarse su confianza. Finalmente, tras volver a localizar al menor en el recinto ferial, el detenido llegó a ofrecerle dinero por acompañarle a un sitio más íntimo y apartado, pero el chico no accedió a sus pretensiones.

Ante esta conducta repetitiva y grave, y tras recopilar la información necesaria, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación e inmediata detención del sospechoso, garantizando la protección del menor.

Los investigadores continúan con las pesquisas policiales relativas a los hechos, por si pudieran existir más víctimas o situaciones en las que el arrestado hubiera realizado propuestas similares a otros menores ya que el recinto ferial es uno de los sitios más concurridos durante las fiestas y el lugar de ocio por el que pasan más niños y jóvenes durante los días de las fiestas patronales.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar y denunciar cualquier comportamiento o actitud de este tipo donde haya implicados menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y agradece una colaboración ciudadana que resulta esencial para la protección de los más jóvenes.

El arrestado se enfrenta ahora a un posible delito de corrupción de menores, una de las figuras más graves de las tipificadas en el Código Penal y que puede acarrear penas de prisión de hasta trece años en función de las agravantes en las que se in curra.

A partir de ahora, serán los jueces, una vez realizada la instrucción del caso, los que deban determinar si existen pruebas suficientes para imputar un delito al trabajador del recinto ferial.