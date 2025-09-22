El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El recinto ferial es una de las zonas de ocio más concurridas por los jóvenes. Avelino Gómez

Detenido por hacer propuestas sexuales a un menor en las barracas durante las fiestas de Miranda

El sujeto de 50 años, tras conseguir el móvil de la víctima, le envió reiterados mensajes y hasta le ofreció dinero

Raúl Canales

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:58

Un hombre de 50 años ha sido detenido por intentar mantener un encuentro íntimo con un menor de edad durante las últimas fiestas patronales. El ... arrestado entabló una primera conversación con la víctima, que solo tiene 15 años, y tras conseguir su número de teléfono le insistió para quedar con mensajes. Al no conseguir su propósito, lo intentó también en persona con «claras intenciones afectivas», según asegura Policía Nacional, que ha abierto una investigación por un presunto delito de corrupción de menores. De momento, la Autoridad Judicial ha dictado medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación respecto del menor

