Detenido en Miranda un varón con varias plantas de marihuana en su vivienda

Policía Nacional ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la salud pública después de intervenir varias plantas de marihuana en su domicilio. ... Los agentes sospechaban de la actividad delictiva del sujeto por lo que solicitaron una autorización judicial para acceder al inmueble. Al entrar en la casa, encontraron una importante cantidad de la mencionada planta así como utensilios para su cultivo, por lo que se procedió a la detención del varón, que fue puesto a disposición judicial. Por ahora ha quedado en libertad aunque a la espera de juicio para saber si ha incurrido en un delito contra la salud pública. Los hechos tuvieron lugar hace unos días en la calle , en un operativo policial que rápidamente llamó la atención de los vecinos.

En otro operativo contra la venta de drogas, la Guardia Civil busca a un conductor que portaba en su coche 20 fardos de hachís que en un primer pesaje han arrojado la cifra de 720 kilogramos. El suceso tuvo lugar cuando una patrulla observó la conducción antirreglamentaria de una furgoneta, por lo que los agentes decidieron seguirle para interesarse por los motivos, momento en el que la actitud al volante del conductor levantó sus sospechas.

Al percatarse de la presencia del vehículo oficial y de que los agentes seguían desde la distancia sus movimientos, el coche emprendió la huida a gran velocidad, de forma peligrosa y zigzagueante, para abandonar más adelante la autopista por la salida más cercana.

Sin embargo, sorpresivamente maniobró y volvió a incorporarse por el mismo vial, llegando a circular tres kilómetros en sentido contrario hacia el sur, hasta que sufrió un accidente.

Como consecuencia de los desperfectos sufridos en la parte frontal del vehículo, no pudo continuar la marcha, pero el conductor, aparentemente ileso, descendió rápidamente para escapar del lugar a pie. En el interior de la furgoneta se localizaron más de 700 kilos de hachís.