Momento en el que los agentes incautan las plantas. Avelino Gómez

Detenido en Miranda un varón con varias plantas de marihuana en su vivienda

La Guardia Civil busca a un conductor que sufrió un accidente al darse a la fuga con 720 kilos de hachís

Raúl Canales

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:13

Policía Nacional ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la salud pública después de intervenir varias plantas de marihuana en su domicilio. ... Los agentes sospechaban de la actividad delictiva del sujeto por lo que solicitaron una autorización judicial para acceder al inmueble. Al entrar en la casa, encontraron una importante cantidad de la mencionada planta así como utensilios para su cultivo, por lo que se procedió a la detención del varón, que fue puesto a disposición judicial. Por ahora ha quedado en libertad aunque a la espera de juicio para saber si ha incurrido en un delito contra la salud pública. Los hechos tuvieron lugar hace unos días en la calle , en un operativo policial que rápidamente llamó la atención de los vecinos.

