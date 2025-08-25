El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cocaína intervenida por los agentes. CPN

Detenido en Miranda por tráfico de drogas

La Policía le incautó 28 gramos de cocaína durante un cacheo en la calle

R. C. G.

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:26

Miranda de Ebro. Un varón ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública al portar una gran cantidad de cocaína que se ... sospecha que estaba destinada a su venta. La detención se produjo el pasado 20 de agosto, cuando agentes de Policía Nacional llevaban a cabo un dispositivo ordinario de prevención de seguridad ciudadana que tenía por objetivo controlar el consumo y menudeo de sustancias estupefacientes en la vía pública y en establecimientos hosteleros.

