Detenido en Miranda por tráfico de drogas

Miranda de Ebro. Un varón ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública al portar una gran cantidad de cocaína que se ... sospecha que estaba destinada a su venta. La detención se produjo el pasado 20 de agosto, cuando agentes de Policía Nacional llevaban a cabo un dispositivo ordinario de prevención de seguridad ciudadana que tenía por objetivo controlar el consumo y menudeo de sustancias estupefacientes en la vía pública y en establecimientos hosteleros.

Durante el operativo, los policías que iban a bordo de un vehículo rotulado e identificado, observaron a un individuo que mostró una actitud claramente nerviosa al percatarse de su presencia. Ese comportamiento levantó sospechas, por lo que procedieron a su identificación, certificando así que el sujeto contaba con más de una decena de detenciones previas y antecedentes policiales.

Tras realizarle un cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron en uno de los bolsillos de su pantalón una bolsa de plástico que contenía una sustancia blanca que aparentemente parecía cocaína. Los análisis posteriores han confirmado que portaba 28 gramos de dicha droga, cantidad que según establece la jurisprudencia, excede ampliamente el umbral para uso personal, lo que confirmó las sospechas de un posible delito de tráfico de drogas.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial dentro del plazo legal. Serán ahora los tribunales los que tengan que dictaminar la pena que le corresponde.

Policía Nacional reitera su «compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas» y advierte de que continuará desarrollando actuaciones operativas en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, con especial atención a la protección de los colectivos más vulnerables, como la juventud.

En las últimas semanas, los agentes han intensificado las campañas de prevención y los controles en la vía pública de la ciudad.