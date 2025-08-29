El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Material intervenido en el registro. C.P.N

Detenido en Miranda por posesión de dos kilos y medio de marihuana

En el registro efectuado en el domicilio los agentes encontraron también útiles para el tráfico de estupefacientes

M. A. C.

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:29

Agentes de la Policía Nacional de Miranda detuvieron el pasado día 26 a un hombre de entre 50 y 60 años tras localizar en el ... registro de su domicilio alrededor de dos kilos y medio de marihuana.

