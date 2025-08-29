Detenido en Miranda por posesión de dos kilos y medio de marihuana
En el registro efectuado en el domicilio los agentes encontraron también útiles para el tráfico de estupefacientes
M. A. C.
Viernes, 29 de agosto 2025, 14:29
Agentes de la Policía Nacional de Miranda detuvieron el pasado día 26 a un hombre de entre 50 y 60 años tras localizar en el ... registro de su domicilio alrededor de dos kilos y medio de marihuana.
Dentro de su labor de prevención del consumo y tráfico de drogas policías de la Comisaría de la ciudad había detectado indicios de que en un domicilio de la ciudad podrían hallarse varias plantas de cannabis sativa.
Con estos antecedentes solicitaron la autorización judicial para llevar a cabo un registro exhaustivo de la vivienda que dispone de un huerto/patio anexo. Hicieron la petición para verificar sus sospechas e intervenir tanto sustancias estupefacientes como cualquier otra evidencia de su relación con un posible delito contra la salud pública.
Durante la actuación, los agentes localizaron una pequeña plantación de marihuana dentro de la parcela, a la que se sumó también esta sustancia ya seca. Sumada toda la marihuana incautada se alcanzaron los ya indicados dos kilos y medio.
Hecho el registro se localizaron e intervinieron también útiles que se emplean habitualmente para el tráfico de estupefacientes. Se encontraron 17 frascos de cristal con cogollos secos, semillas de la planta cannabis sativa, 35 picadoras de marihuana grinders, 2 básculas de precisión para pesaje y bolsas y recipientes de distintos tamaños.
El individuo, al que la Policía Nacional le imputa un delito contra la salud Pública fue detenido y puesto a disposición judicial
