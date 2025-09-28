Detenido el ladrón de las huchas solidarias de los comercios de Miranda
Solo un día después de pasar por comisaría ha vuelto a robar en una clínica veterinaria un bote a beneficio de una protectora animal
Raúl Canales
Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:28
Las huchas solidarias que muchos establecimientos de la ciudad tienen para que los clientes puedan donar las vueltas a fines benéficos son un objetivo fácil ... para un ladrón que ha sido detenido esta semana y al que las fuerzas de seguridad tenían fichado desde hace mucho por ser uno de los principales sospechosos de robos menores en comercios y gasolineras. Sus últimas víctimas han sido una clínica veterinaria y un centro de estética, lugares en los que nunca puede llevarse grandes sumas de dinero aunque si tiene la oportunidad, trata de completar el botín con productos que están en los expositores.
El sujeto, de 47 años, es un viejo conocido al que también han denunciado públicamente muchos bares por irse sin pagar o por sustraer objetos de los clientes. Se trata de un ladrón que opera con el método del descuido, como se define en el argot policial a los que aprovechan los despistes de las víctimas para robar sin necesidad de usar la violencia ni intimidar. Es lo que hizo por ejemplo en la gasolinera junto a la Nacional 1, cuando entró a la tienda, y tras entablar una mínima conversación con el dependiente, pidió artículos que estaban fuera del mostrador. Cuando el trabajador fue a buscarlos, aprovechó para quemar con un mechero la cuerda que ataba la hucha en la que se recaudaban fondos para una protectora animal y salir corriendo del local. Un modus operandi similar ha seguido en otros establecimientos y en supermercados. El martes, solo un día después de ser conducido a comisaría por otras denuncias previas, entró en una clínica veterinaria y consiguió levarse la hucha. Es imposible cuantificar la cantidad sustraída aunque las dependientas aseguran que «pesaba ya bastante porque la gente suele colaborar, pero por suerte en verano habían venido a vaciarla así que no estaba totalmente llena».
A pesar de las denuncias y de la indignación que provocan este tipo de robos, por llevarse dinero de donaciones para causas solidarias, el sospechoso no puede ser retenido en comisaría durante mucho tiempo al ser delitos menores, aunque la acumulación podría llevarle a pasar un tiempo entre rejas si las sentencias suman las condenas necesarias como para ingresar en prisión.
