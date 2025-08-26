Detenidas 3 personas por robar más de 2.000 metros de cable de cobre cerca de Miranda Las diferentes sustracciones tuvieron lugar en el mismo enclave de la carretera AP-1

Toni Caballero Miranda de Ebro Martes, 26 de agosto 2025, 13:14

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'KOBREA-STONE', ha puesto a disposición judicial a tres personas, como presuntas autoras en distinto grado de participación de dos delitos de hurto de cable de cobre en el antiguo peaje de la autopista AP-1, situada a la altura del punto kilométrico 66'500.

En el primero de los hechos fueron sustraídos 1.832 metros de cable, valorados en 5.400 euros. Pocos días después, volvieron a actuar en la misma zona, apoderándose de otros 290 metros, valorados en 1.624 euros. Consecuencia de ello, los agentes del Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos iniciaron de inmediato la investigación. Las similitudes en las fechas, el método empleado y la precisión en la ejecución señalaban hacia un mismo grupo responsable de ambas sustracciones.

El modus operandi seguía un patrón meticuloso: los autores seleccionaban tramos de tendido eléctrico en zonas de difícil vigilancia, actuaban de madrugada y empleaban herramientas especializadas para el corte y la extracción rápida del cobre, evitando así ser detectados. La investigación se extendió durante semanas y reveló que los autores tenían su base en la provincia de Álava, desde donde se desplazaban para cometer los hurtos en la provincia vecina y a la que regresaban una vez consumado el hecho delictivo.

Esta movilidad, unida a su conocida experiencia en delitos contra el patrimonio, exigió un minucioso trabajo de coordinación interprovincial, que culminó con la identificación, localización y puesta a disposición judicial de dos varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y 56 años, por su implicación en los hechos.

Con esta actuación se considera desarticulado el grupo delictivo, evitando así la continuidad de los robos en la zona y garantizando la seguridad de las instalaciones.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Miranda. La Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio, medio ambiental o ciberdelincuencial es tratada de manera discreta y anónima.