El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El material robado está valorado en más de 7.000 euros. Guardia Civil

Detenidas 3 personas por robar más de 2.000 metros de cable de cobre cerca de Miranda

Las diferentes sustracciones tuvieron lugar en el mismo enclave de la carretera AP-1

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 26 de agosto 2025, 13:14

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'KOBREA-STONE', ha puesto a disposición judicial a tres personas, como presuntas autoras en distinto grado de participación de dos delitos de hurto de cable de cobre en el antiguo peaje de la autopista AP-1, situada a la altura del punto kilométrico 66'500.

En el primero de los hechos fueron sustraídos 1.832 metros de cable, valorados en 5.400 euros. Pocos días después, volvieron a actuar en la misma zona, apoderándose de otros 290 metros, valorados en 1.624 euros. Consecuencia de ello, los agentes del Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos iniciaron de inmediato la investigación. Las similitudes en las fechas, el método empleado y la precisión en la ejecución señalaban hacia un mismo grupo responsable de ambas sustracciones.

El modus operandi seguía un patrón meticuloso: los autores seleccionaban tramos de tendido eléctrico en zonas de difícil vigilancia, actuaban de madrugada y empleaban herramientas especializadas para el corte y la extracción rápida del cobre, evitando así ser detectados. La investigación se extendió durante semanas y reveló que los autores tenían su base en la provincia de Álava, desde donde se desplazaban para cometer los hurtos en la provincia vecina y a la que regresaban una vez consumado el hecho delictivo.

Esta movilidad, unida a su conocida experiencia en delitos contra el patrimonio, exigió un minucioso trabajo de coordinación interprovincial, que culminó con la identificación, localización y puesta a disposición judicial de dos varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y 56 años, por su implicación en los hechos.

Con esta actuación se considera desarticulado el grupo delictivo, evitando así la continuidad de los robos en la zona y garantizando la seguridad de las instalaciones.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Miranda. La Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio, medio ambiental o ciberdelincuencial es tratada de manera discreta y anónima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  7. 7 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  8. 8 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  9. 9 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenidas 3 personas por robar más de 2.000 metros de cable de cobre cerca de Miranda

Detenidas 3 personas por robar más de 2.000 metros de cable de cobre cerca de Miranda