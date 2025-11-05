El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los gritos se escucharon por todo el vecindario pero no hubo que lamentar heridos de gravedad. Avelino Gómez

Detenida una mujer en Miranda por intentar acuchillar a dos policías durante un brote psicótico

Los agentes fueron atendidos por contusiones y la arrestada, tras la valoración médica, fue ingresada en el área de Psiquiatría del HUBU

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

Lo que parecía una intervención policial ordinaria con una persona más alterada de lo normal acabó derivando ayer en una situación de máxima tensión para ... los agentes. El reloj marcaba las 21.05 horas cuando el servicio de emergencias 112 requirió colaboración de Policía Local para tratar a una paciente psiquiátrica visiblemente nerviosa que, al parecer, había agredido a su compañero sentimental en el interior de un inmueble de la calle Castilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

