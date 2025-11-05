Detenida una mujer en Miranda por intentar acuchillar a dos policías durante un brote psicótico

Lo que parecía una intervención policial ordinaria con una persona más alterada de lo normal acabó derivando ayer en una situación de máxima tensión para ... los agentes. El reloj marcaba las 21.05 horas cuando el servicio de emergencias 112 requirió colaboración de Policía Local para tratar a una paciente psiquiátrica visiblemente nerviosa que, al parecer, había agredido a su compañero sentimental en el interior de un inmueble de la calle Castilla.

Dos unidades de Policía Local y Policía Nacional se personaron en el exterior de la vivienda, donde aguardaban el marido y una familiar de la detenida. Ya en el rellano, junto a la puerta del piso, el varón alertó a los agentes de que la mujer, de 37 años de edad y con nacionalidad venezolana, le había agredido durante la jornada, se mostraba muy agresiva; y ya había sido objeto de brotes psicóticos en el pasado.

En ese momento, la mujer hizo aparición en la puerta de la vivienda y comenzó a gritar amenazando de muerte a los agentes. Totalmente fuera de sí, se dio la vuelta para introducirse en el interior del domicilio y los agentes, instados por el marido, entraron detrás de ella.

Fue entonces cuando uno de los policías locales vio aparecer a la mujer andando por un pasillo estrecho. Esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones en la mano, concretamente de 17 centímetros, y gritaba alocadamente. Ante la complicada tesitura, el agente se interpuso en su camino y repelió varias acometidas del cuchillo con una barra extensible. Los ataques se dirigían hacia el torso inferior del policía.

Un segundo agente municipal intervino para sujetar el brazo de la agresora y, tras un breve forcejeo, los tres cayeron al suelo. Mientras tanto, seguían agarrando la mano de la mujer para neutralizar las agresiones con el arma blanca. Finalmente, fueron capaces de arrebatársela.

Ya con el cuchillo fuera de la ecuación, los dos policías locales lograron reducir a la agresora con ayuda de los otros dos agentes nacionales. Todo ello en el marco de un pasillo muy estrecho en el que prácticamente sólo podían intervenir en fila india.

La detenida, dado su estado de agresividad, fue introducida en el vehículo policial hasta la llegada de una ambulancia del Sacyl. Dicho indicativo sanitario atendió en primer lugar a la agresora, quien posteriormente fue trasladada para una inspección psiquiátrica al Hospital Santiago Apóstol y, en última instancia, fue ingresada en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, donde aún permanece internada.

Por su parte, los dos agentes locales resultaron lesionados de diversa consideración durante la intervención, por lo que también fueron asistidos en el hospital mirandés por golpes y contusiones. Por suerte, no hubo que lamentar heridas producidas por el cuchillo de grandes dimensiones pese a que la mujer, según indican fuentes cercanas al suceso, acometió contra ellos «sin ningún tipo de control».

El arma fue requisada por los agentes y la mujer detenida está acusada de cometer un delito de atentado contra la autoridad, puesto que los policías estaban en el ejercicio de sus funciones. Esta infracción conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mujer fue objeto de un brote psicótico, tal y como recogen los informes policiales, y aunque no se trata de un atenuante automático, puede llegar a serlo e incluso considerarse una eximente del delito dependiendo de las circunstancias y la legislación. Depende de si el brote afectó la capacidad de la persona para comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión en el momento de los hechos.