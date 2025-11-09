Un detective que no deja indiferente a nadie en Miranda

Tiene muy claro Ricardo Dulanto que «no encuentra más el que más busca sino el que más tropieza». Es una máxima que aplica a su ... trayectoria por el mundo de las historietas y viñetas; todas ellas de humor surrealista, esperpéntico y, desde luego negro, que le ha llevado a publicar ahora 'El caso de las cinco cartas'. Una novela gráfica en la que compagina su pasión «por la novela policiaca y el cine negro», en la que el protagonista es un detective que no dejará indiferente a nadie, Exuperio Chandler, que ya sorprende con la particular conjunción de su nombre y su apellido. Con este último Ricardo Dulanto hace el primero de los homenajes a quienes le inspiran, y que va para el escritor de novela negra Raymond Chandler.

«Creo que después de mucho tiempo y muchas experiencias he encontrado mi personaje», argumenta el autor, al que a la hora de explicar su nuevo trabajo se ve que está satisfecho, así que habrá que ver si este hallazgo es el inicio de más publicaciones en las que el peso de la trama recaiga en este particular investigador. «Ahora mismo no lo sé, pero podría ser una opción para el futuro».

Con esta futurible cuestión acabó la conversación con Ricardo Dulanto que en 'El caso de las cinco cartas', como en sus anteriores trabajos vuelve a ser el autor del guión y los dibujos «soy una especie de Juan Palomo» dice, aunque esta vez dado que en la maquetación había algunas «cuestiones un poco más complicadas de lo habitual», ha contado para la ocasión con la ayuda de su hijo, Arturo.

Hasta ahora lo que podíamos conocer de Dulanto como dibujante e historietista venían siendo «una serie de viñetas y algunas historietas cortas», y ahora ha dado el salto porque 'El caso de las cinco cartas' es una novela ilustrada «que perfectamente se podría llevar a un guión, pero lo que he hecho ha sido convertir el humor en parodia».

El planteamiento es clásico, y todo arranca con el descubrimiento de un cadáver que propicia que aparezca en escena el detective que sirve para que con todo lo que ocurre en la historia «la viñeta se convierta en gag porque así como la ambientación es de cine negro, los muertos más que dar pena, dan risa».

Quienes se adentren en estos casos que tendrá que resolver Exuperio Chandler podrán percibir referencias y por ende homenajes a escritores como Chesterton o Agatha Christie, actores tan conocidos como Brando, Edwar G. Robinson o De Niro y míticos títulos cinematográficos como 'El padrino' o 'Casablanca'.

También esbozarán más de una sonrisa cuando vayan conociendo los nombres que con su habitual sorna ha adjudicado el autor a las familias protagonistas. «La mafia italiana no podía faltar y como está ahí, los apellidos son nombres de comidas o quesos italianos».

Dulanto es un artista versátil y eso le lleva a convertirse en el autor de trabajos como esta novela gráfica que para él ha sido «un reto más». Un trabajo en el que, insiste, cree que ha dado con el personaje que tiene como alias 'Corindón' porque es «como ese mineral, muy duro».

El trabajo ya está editado y Dulanto está «contento sí, estoy satisfecho, aunque no lo suficiente porque siempre crees que lo puedes hacer mejor». Ha trabajado, como lo hace habitualmente de un modo «muy anárquico, unos días hacia varias viñetas, otros paraba, todo dependiendo de las ganas». Se puso manos a la obra en el mes de mayo y ha sido ahora cuando se ha cerrado 'El caso de las cinco cartas'. Una novela cuyos dibujos están realizados en tinta china y rotulador y, como no podía ser de otra manera ya que es una novela negra, ese es el tono que predomina en todas y cada una de sus páginas.

El juicio definitivo lo pondrán los lectores de esta novela en la que su autor juega con el humor, el sarcasmo, la ironía y la parodia. Dulanto en estado puro.