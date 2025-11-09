El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Su último trabajo 'El caso de las cinco cartas' acaba de ver la luz. Avelino Gómez

Un detective que no deja indiferente a nadie en Miranda

Ricardo Dulanto homenajea al cine negro con su novela gráfica 'El caso de las cinco cartas'

María Ángeles Crespo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:53

Comenta

Tiene muy claro Ricardo Dulanto que «no encuentra más el que más busca sino el que más tropieza». Es una máxima que aplica a su ... trayectoria por el mundo de las historietas y viñetas; todas ellas de humor surrealista, esperpéntico y, desde luego negro, que le ha llevado a publicar ahora 'El caso de las cinco cartas'. Una novela gráfica en la que compagina su pasión «por la novela policiaca y el cine negro», en la que el protagonista es un detective que no dejará indiferente a nadie, Exuperio Chandler, que ya sorprende con la particular conjunción de su nombre y su apellido. Con este último Ricardo Dulanto hace el primero de los homenajes a quienes le inspiran, y que va para el escritor de novela negra Raymond Chandler.

