Detectan un pequeño vertido de catalizador de la fábrica de Metecno de Miranda

Un pequeño vertido de catalizador en la fabrica de Metecno de nuestra ciudad puso la semana pasada en sobreaviso a los departamentos municipales responsables de ... este tipo de sucesos. A la postre, se ha sabido que el aviso del derrame a la red municipal desde la planta del polígono de Bayas llegó a oídos de la Concejalía de Medio Ambiente y esta, a su vez, lo trasladó al departamento de Aguas, encargado de los derramamientos en nuestra ciudad.

Según pudo saber ELCORREO, el vertido rondó los 50 litros y no tuvo efecto ni en la red municipal ni en la depuradora. Una vez contrastados los hechos, se consultó a Guillermo Ubieto, titular de Aguas, quién confirmaba que «no ha sido una gran cantidad pero no deja de ser un vertido».

El catalizador tiene la misión de limpiar los gases que se generan en el motor y puede provocar vertidos de líquido bien sea por una obstrucción o por un mal funcionamiento. El problema no pasó a mayores y el resultado de los análisis llevados a cabo no fue negativo, no alteró los valores normales de la depuradora.

«Esto demuestra la necesidad de que haya un inspector medio ambiental en la ciudad. Estamos muy encima de todas estas prácticas y es importante que se sepa que hay vigilancia», explicaba Ubieto. Y es que esta figura técnica fue recuperada justo hace un año por el ente municipal para vigilar la limpieza viaria, pero también para velar por el cumplimiento de las ordenanzas, la protección medioambiental y la animal.

Aparentemente, la composición del fluido se correspondía a la perfección con un vertido industrial, pero no derivó en una problemática mayor.

La ordenanza municipal del uso de la red de alcantarillado y vertidos de las aguas residuales es la herramienta con la cual el Ayuntamiento regula este tipo de vertidos. En este sentido, la administración municipal tiene potestad de imponer sanciones económicas si se cometen infracciones dentro de este ámbito.

Estas multas pueden ir de los 750 a los 3.000 euros, dependiendo de si la infracción es catalogada como leve, grave o muy grave; así como atendiendo al perjuicio a los interesados generales, la posible reiteración por parte del infractor y el grado de culpabilidad. Ante la gravedad de la infracción o en caso de contumacia manifiesta, el Ayuntamiento debe cursar denuncia ante los organismos competentes.

Cabe recordar que, a finales del pasado curso, una arqueta rebosante de un liquido oscuro y viscoso fue suficiente para que la Concejalía de Aguas recibiera un aviso un vertido ilegal en el entorno del mismo parque, el Polígono Industrial de Bayas de nuestra ciudad, concretamente en la calle Suzana. A diferencia de este nuevo derramamiento, entonces sí salía mucho líquido del registro. Ahora, otro vertimiento ha sido detectado evidenciando que se ha intensificado la vigilancia en torno a este tipo de prácticas.