Desalojan una fiesta privada en la Parte Vieja de Miranda con 37 menores consumiendo alcohol

La Policía Local pudo comprobar, en el ejercicio de sus funciones de patrullaje, que el pasado sábado se estaba realizando una fiesta privada con posible ... presencia de menores de edad en un establecimiento de la Parte Vieja de nuestra ciudad. Las dotaciones del cuerpo municipal se personaron con nocturnidad y, ya en el local, pudieron identificar a un total de 41 de personas en el interior, de las cuales 37 eran jóvenes, que estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Y es que, desde tiempo atrás, los propietarios de diferentes bares de la añorada Parte Vieja, ahora sin actividad comercial, se dedican a alquilar los establecimientos para el desarrollo de fiestas de cumpleaños, cenas de amigos y otro tipo de celebraciones. Ceden las llaves del local a un mayor de edad a cambio del precio acordado y las recogen al cierre del fin de semana. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que estos espacios acaban siendo una especie de campamento base para unos menores que buscan llevar a cabo sus botellones, resguardarse del frío mirandés, y sin tener que colarse para pedir en un bar.

En este episodio concreto, según ha podido saber ELCORREO, el hostelero que regenta el local fue contactado por una persona mayor de 18 años, la cual se encargó de abonar el monto del alquiler. A la postre, el propietario descubrió que, en el marco de la celebración, «había tres chicos más pequeños, de 15 años, y el resto tenía entre 16 y 18 años. Todos estos, al menos antes y cómo yo tenía entendido, podían beber cerveza y otras bebidas de baja graduación. Pero bueno, a mí se me ha denunciado porque el bar tenía la verja echada mientras estaban celebrando la fiesta. No se puede tener un bar con la puerta cerrada mientras se está celebrando algo con gente en el interior», explica desde el anonimato.

Un gran riesgo

Esta versión sólo coincide en parte con la ofrecida por fuentes cercanas a la intervención policial, que destacan que los agentes intervinieron, tras pasar varias veces por la puerta del bar alquilado, al descubrir que «la verja metálica estaba cerrada y, entendiendo que podía haber alcohol y demás dentro, se podía montar una buena en caso de incendio».

Sin embargo, una vez dentro del bar, los policías municipales dialogaron con la persona que alquiló el espacio, que sí tenía más de 18 años y que, a la postre, contactó con el propietario del bar para trasladarle la situación.

Fue entonces, con todos ellos presentes, cuando los agentes procedieron a levantar actas y el hostelero fue propuesto para sanción por infringir la ley de espectáculos públicos de Castilla y León, que hace referencia a los cerramientos antes citados; y también la legislación sobre drogas, que establece prohibiciones claras para proteger a los menores del consumo de alcohol, enfocándose en la prevención, la restricción de la venta y la sanción. «Al tener licencia de bar, tiene que haber un profesional en la barra y sin expedir alcohol a menores», cierran. No es el primer suceso relacionado en el Casco Histórico y se abre el debate acerca de una mayor vigilancia de quién alquila estos espacios y con qué objeto.