Al tener licencia de bar, debe haber un profesional en la estancia haciéndose cargo de la barra y de la no expedición a menores. Avelino Gómez

Desalojan una fiesta privada en la Parte Vieja de Miranda con 37 menores consumiendo alcohol

La celebración tuvo lugar el pasado sábado en un antiguo bar del Casco Histórico y fueron identificados hasta 37 menores de 18 años

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:39

Comenta

La Policía Local pudo comprobar, en el ejercicio de sus funciones de patrullaje, que el pasado sábado se estaba realizando una fiesta privada con posible ... presencia de menores de edad en un establecimiento de la Parte Vieja de nuestra ciudad. Las dotaciones del cuerpo municipal se personaron con nocturnidad y, ya en el local, pudieron identificar a un total de 41 de personas en el interior, de las cuales 37 eran jóvenes, que estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

