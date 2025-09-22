Deporte y solidaridad en la carrera 'Cruzando Miranda'

La calle La Estación, a la altura del parque Antonio Machado fue el punto de partida y de llegada de la carrera 'Cruzando Miranda' organizada ... por Cruz Roja con el ánimo de obtener ingresos para la realización de proyectos en la ciudad a través de los diferentes programas que se llevan a cabo en la Asamblea Local de la Entidad.

Deporte y solidaridad a partes iguales, eso es lo que demostraron los casi 180 atletas que decidieron aportar su granito de arena participando ya fuera en la carrera de 3 kilómetros como en la de 10. Pruebas que aunque no tuvieran carácter competitivo, sí acabaron teniendo vencedores que ya han inscrito por lo tanto su nombre en el palmarés de la carrera que nace con vocación de continuidad.

Mikel Aguirre y Sandra Gutiérrez fueron los que primero cruzaron la línea de meta después de completar el circuito de 3 kilómetros. Los vencedores en la prueba larga, la de diez kilómetros, fueron Arrate Mintegi y Guzmán Caballero, un mediofondista que aprovechó la cita en Miranda para «preparar competiciones futuras y, a la vez colaborar con Cruz Roja».

En cualquier actividad que se estrena, quienes la organizan son un mar de dudas en los días y momentos previos y la presidenta de Cruz Roja Miranda, Rebeca Albendea no iba a ser menos. Había incertidumbre ante la respuesta que se iba a dar a esta iniciativa solidaria, y al constatar cómo fueron las cosas no pudo menos que hablar de satisfacción y agradecimiento.

«No sabíamos cómo iban a ir las cosas y como había previsiones de lluvia no las teníamos todas con nosotros. Ha habido algunos de los inscritos que no han venido, pero los dorsales que han dejado los hemos vendido momentos antes de empezar la carrera, así que estamos muy contentos por cómo han salido las cosas y la gran respuesta que ha dado Miranda a esta iniciativa solidaria».

Las conclusiones definitivas se harán con calma en unos días, pero quedó claro que la carrera 'Cruzando Miranda', si no pasa nada extraño va a tener futuro. «Todo ha idos bien gracias también, todo hay que decirlo a que hemos tenido muchos colaboradores. Ha habido mucha gente arrimando el hombro, y no sólo voluntarios de Cruz Roja, así que todo esto nos ha animado para pensar que va atener continuidad y esperamos que esta sea la primera de muchas ediciones».

Una prueba popular en la que «ha sido bonito ver a familias completas participando para aunar deporte y solidaridad». Familias y 'atletas' de todas las edades. La corredora de más edad tenía 75 años y la más joven no llegaba a tres. Fue todo un éxito.