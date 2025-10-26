Denuncian la celebración de una boda privada en el Pabellón Multifuncional de Miranda

Lo que comenzó registrándose, en julio, como una simple solicitud para desarrollar un «espectáculo y actividad cultural» en el Pabellón Multifuncional de Bayas, algo propio ... y recurrente por parte de las asociaciones mirandesas, acabó convirtiéndose en la celebración de una boda por todo lo alto el 6 de septiembre, con decenas de mesas, sillas e incluso artilugios para cocinar; para ingente sorpresa de los trabajadores municipales.

Así lo trasladó el Grupo Municipal Popular en el Pleno del pasado 10 de octubre, consultando al equipo de Gobierno por esta práctica concreta, y obteniendo como respuesta que dicha asociación, correctamente inscrita en el registro municipal, sólo había sobía solicitado la instalación para un evento cultural y no para un convite de las citadas características, o lo que es lo mismo, una práctica totalmente prohibida en estos espacios.

«Son los propios trabajores, al acudir al día siguiente al Multifuncional para evaluar las condiciones en las que se encontraba el recinto, los que observaron que había indicios de haber cocinado, así como restos de comida y un escenario que indicaba que se hab´ñia celebrado un enlace matrimonial. La limpieza de la instalación se prolongó hasta por la tarde», explica charo Fernández, concelala del PP.

Al parecer, la asociación no llevó a cabo la actividad para la cual solicitó el espacio municipal y sí una boda para la que no tenían autorizaciín. «Además, hemos podido saber que usaron tres días para la celebración, de viernes a domingo, cuando sólo se les había autorizado uno para el uso del espacio», añade.

Desde la formación popular, en este caso particular, no se apunta al equipo de gobierno ni se le achaca responsabilidad alguna de tal celebración, pero si se reclaman medidas.

«Esta situación, en la que la mentira y el engaño han provocado una situación incómoda y desagradable para los trabajadores y para el departamendo de Deportes no puede volver a producirse. Para eso es necesario que el equipo de Gobierno tome medidas contundentes y con urgencia», subraya Fernández.

En este sentido, los populares solicitan que «se ponga mayor seguridad en los eventos que se realizan en las instalaciones municipales para que, más allça de la celebración de los eventos, se cuide y se vigile que no se produzcan daños en las propias dependencias». En resumen, instan a que exista un mayor «·control, vigilancia y seguridad» por parte del ente municipal.

Para ello, proponen que desde la Concejalía de Deportes se lleve a cabo un seguimiento in situ para comprobar que el evento concuerda con lo solicitado en la petición de la asociación correspondiente, pero también que se cumplan las normativas como la prohibición del uso de fogones, vengalas y otros fuegos.