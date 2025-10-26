El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se colocaron decenas de sillas y mesas para el convite durante la jornada previa al enlace matrimonial. E. C

Denuncian la celebración de una boda privada en el Pabellón Multifuncional de Miranda

El PP reclama una mayor vigilancia y control de los eventos celebrados e n las distintas dependencias municipales

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:42

Lo que comenzó registrándose, en julio, como una simple solicitud para desarrollar un «espectáculo y actividad cultural» en el Pabellón Multifuncional de Bayas, algo propio ... y recurrente por parte de las asociaciones mirandesas, acabó convirtiéndose en la celebración de una boda por todo lo alto el 6 de septiembre, con decenas de mesas, sillas e incluso artilugios para cocinar; para ingente sorpresa de los trabajadores municipales.

