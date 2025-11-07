La demanda de alquiler en Miranda impulsa el proyecto para transformar Orive en apartamentos

Miranda no es sólo un lugar interesante para la inversión industrial, también lo es para la inmobiliaria. Sobre todo, en lo que al alquiler se ... refiere. La demanda de pequeños inversores que buscaban rentabilizar unos ahorros a través de una renta mensual no ha parado de crecer en los últimos dos o tres años, sobre todo de gente de fuera de la ciudad, a la que su movimiento empresarial está llamado la atención y está apostando por Miranda para obtener un rentabilidad a sus ingresos mayor de la que podrían obtener en el banco.

Un buen ejemplo de ese modelo es Residencial Miranda Centro, un proyecto para transformar la antigua fábrica textil de Orive en 36 estudios y apartamentos destinados, en su gran mayoría, a inversores que los destinen a alquiler; salvo cuatro de ellos reservados para vivienda habitual. Actuación que, inicialmente, estaba prevista desarrollar en dos fases y que sus promotores han decidido llevar a cabo de una sola vez dado el interés que ha despertado la iniciativa.

Hasta el punto de que en menos de cuatro meses ya están reservadas el 80% de las 16 viviendas de la que iba a ser la primera fase y un 35% de las 20 que estaban previstas para una segunda y que se ha lanzado antes de tiempo por la demanda suscitada por el proyecto.

Demanda de pequeños inversores que, en su mayoría no viven en Miranda, pero que observan con interés la evolución de la ciudad y apuestan por ella para rentabilizar su dinero. Y es que, hasta la fecha, el 85% de las viviendas reservadas tienen como titulares a compradores del País Vasco. Mayoritariamente gente de Vitoria, aunque también hay de Bilbao y San Sebastián. Gente que con sus ahorros se puede permitir adquirir en la ciudad inmuebles a los que sacar una rentabilidad y que con el capital disponible no pueden hacer lo mismo en la gran mayoría de las ciudades vascas, donde el precio del metro cuadrado es bastante superior al de la ciudad.

Situación a la que se suma la reciente declaración de zona tensionada en Vitoria que hace que algunos inversores alaveses se lo piensen más a la hora de adquirir inmuebles para alquilar en la capital vasca y busquen emplazamientos cercanos en los que obtener la misma rentabilidad sin estar sujetos a ese tipo de regulaciones. «Es algo que ya estamos notando en los primeros contactos. Vemos que hay mayor interés», aseguraba Alejandro Nebreda, responsable de HT Consultora Inmobiliaria, encargada de la gestión del proyecto.

Evidentemente, también los mirandeses han puesto el ojo en el proyecto y han reservado el 15% de los inmuebles vendidos, conscientes de la creciente demanda de pisos para alquilar y la previsión de que se mantenga en los próximos años por las necesidades del personal de muchas empresas que tienen proyectos en la ciudad.

Ése es el 'inquilino' preferente del proyecto desde su diseño inicial. De hecho, se ofrece también la gestión de esos apartamentos, para que sus propietarios no se tengan que preocupar de nada una vez que se pongan en el mercado. Algo que se prevé que ocurra en el primer trimestre de 2027.

Es el plazo que maneja Alejandro Nebreda, responsable de HT Consultora Inmobiliaria, encargada de la gestión del proyecto. Será entonces cuando se entreguen 32 viviendas de alquiler y 4 más para residencia habitual, para las que se ha reservado la esquina de Colón con Ciudad de Toledo. Inicialmente se había pensado en destinar 8 a domicilio permanente, pero ese cupo se ha reducido a la mitad, pero «son las mejores de la promoción».

Eso sí, dispondrán de garaje. Los únicos cuatro con los que cuenta el proyecto y que han sido incorporados en la nueva redacción del mismo en la planta baja del número 18 de la calle Colón, para acomodarse a las demandas del departamento municipal de Urbanismo, que ya ha concedido la licencia necesaria para la ejecución de unas obras que, en cuanto se completen otros trámites administrativos aún pendientes, comenzarán con la demolición de los espacios interiores de la antigua fábrica.

También han retocado los precios de los estudios para hacerlos más interesantes y se pueden adquirir desde 91.500 euros (más IVA), frente a los apartamentos de un dormitorio que oscilan entre los 113.000 y 144.500 euros. Además, se ha modificado la terraza de la planta superior, para cubrir una parte de la misma y hacer más atractivo su uso por los residentes durante todo el año, independientemente de la climatología. «Son precios muy ajustados para obra nueva», incidió.

De manera paralela, HT Inmobiliaria va a llevar a cabo en los bajos de Colón 20 y Ciudad de Toledo 45 y 47 una promoción de plazas de garaje. 30, concretamente. Se trata de un proyecto que se está presentando en estos momentos y que está pensado para dar respuesta a la necesidad de garaje de vecinos de la zona. «Miranda es una ciudad que está subiendo y tiene muy buen futuro», defendió Nebreda.