La dejadez en los polígonos de Miranda influye a la hora de atraer empresas

Los polígonos de la ciudad son los principales atractivos para que los empresarios decidan asentarse en suelo mirandés. Su excelente localización en cuanto a vías ... de acceso hace que cada vez se vean más empresas en ellos y así lo explica Roberto Martínez de Salinas, director de Miranda Empresas. «Al estar al pie de la N-1 o la A1, o al lado de la AP-68 o la N-124, a las empresas les facilita la comunicación tanto con el eje transeuropeo como con el eje dos mares», admitía.

Sin embargo, a pesar de todos estos atractivos, el mantenimiento y cuidado de los polígonos es crucial para conseguir atraer a empresarios. «Hay margen de mejora en lo relativo a su estética en cuanto a limpieza y desbroce fundamentalmente. Es cierto que no son lugares de tránsito de ciudadanos pero si que son lugares donde invierten empresarios y que además generan actividad económica y empleo. Lo ideal sería que tuvieran un adecuado nivel de mantenimiento para que en todo momento dieran la mejor imagen posible», admitía Martínez de Salinas.

Estas zonas al estar más alejadas de la ciudad están más desatendidas en cuanto a limpieza se refiere. Y es que, ya no es solo la suciedad que se acumula en ellos sino que la vegetación que crece de manera descontrolada puede suponer un problema si no cuenta con un mínimo de mantenimiento.

Por suerte, la suciedad y la dejadez que pueda tener una ciudad no la define por completo. «Muchos empresarios que visitan Miranda nos dicen que es una ciudad muy cómoda y viva. Si alguna vez han verbalizado algún aspecto negativo ha sido puntual y poniéndolo en comparación con las ciudades de las que vienen, de las cuales se quejan en el mismo sentido», confesaba Martínez de Salinas.