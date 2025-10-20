El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La maleza se deja ver en los polígonos. Avelino Gómez

La dejadez en los polígonos de Miranda influye a la hora de atraer empresas

El mantenimiento es muy deficitario

Javier Alonso

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Los polígonos de la ciudad son los principales atractivos para que los empresarios decidan asentarse en suelo mirandés. Su excelente localización en cuanto a vías ... de acceso hace que cada vez se vean más empresas en ellos y así lo explica Roberto Martínez de Salinas, director de Miranda Empresas. «Al estar al pie de la N-1 o la A1, o al lado de la AP-68 o la N-124, a las empresas les facilita la comunicación tanto con el eje transeuropeo como con el eje dos mares», admitía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La dejadez en los polígonos de Miranda influye a la hora de atraer empresas

La dejadez en los polígonos de Miranda influye a la hora de atraer empresas