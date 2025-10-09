El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Se convocará una nueva reunión abierta con los afectados. Avelino Gómez

La decisión final sobre la obra antirriadas en Miranda se someterá a una votación popular

Junta y Ayuntamiento dan luz verde a los cambios pero la última palabra la tendrán los vecinos afectados

Raúl Canales

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:27

Comenta

La última palabra sobre el proyecto antirriadas lo tendrán los vecinos. La Junta ha dado el visto bueno a los cambios planteados por la concejalía ... de Urbanismo pero ambas administraciones coinciden en que lo más conveniente es someter la decisión a consulta ciudadana. Así se convocará «a la mayor brevedad» una reunión abierta, como la celebrada hace unos meses y que sirvió para que los afectados mostraran su disconformidad con la obra. A partir de ese encuentro, el Ayuntamiento decidió mover ficha para buscar una alternativa a la elevación de Ronda del Ferrocarril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  4. 4 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  5. 5

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  8. 8

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza
  9. 9

    Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días
  10. 10 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La decisión final sobre la obra antirriadas en Miranda se someterá a una votación popular

La decisión final sobre la obra antirriadas en Miranda se someterá a una votación popular