La decisión final sobre la obra antirriadas en Miranda se someterá a una votación popular

La última palabra sobre el proyecto antirriadas lo tendrán los vecinos. La Junta ha dado el visto bueno a los cambios planteados por la concejalía ... de Urbanismo pero ambas administraciones coinciden en que lo más conveniente es someter la decisión a consulta ciudadana. Así se convocará «a la mayor brevedad» una reunión abierta, como la celebrada hace unos meses y que sirvió para que los afectados mostraran su disconformidad con la obra. A partir de ese encuentro, el Ayuntamiento decidió mover ficha para buscar una alternativa a la elevación de Ronda del Ferrocarril.

La solución pasa por elevar la acera a la cota de los portales y ganar un total de 40 centímetros en el punto más alto, la mitad de lo previsto en el primer proyecto. «No se consigue la misma efectividad contra las posibles inundaciones que con la solución del proyecto original, pero a cambio se mejora la accesibilidad y se evitan muros, rampas y escaleras», aseguran fuentes municipales tras la reunión mantenida ayer en Valladolid con la Junta, en la que la administración regional aprobó los cambios al considerar que no suponen una modificación sustancial del proyecto y por lo tanto no hay riesgo de perder los fondos europeos.

La representación municipal en la reunión estuvo encabezada por Aitana Hernando y los concejales Guillermo Ubieto y Adrián San Emeterio, mientras que por la Junta asistió a la cita el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez. Como ya había adelantado EL CORREO, el gobierno regional, tras estudiar los cambios propuestos por Urbanismo, otorgó luz verde al nuevo proyecto, siempre a expensas de que los vecinos también aprueben la medida.

«Estamos contentos con la alternativa porque se suprimen las barreras arquitectónicas y no nos dejan encerrados», asegura Cristina Sanjurjo, una de las personas que impulsó la recogida de firmas y la movilización vecinal, quien tiene claro que si las administraciones han cambiado el proyecto ha sido por la presión popular. «Cuando todo parecía en nuestra contra, gracias a movernos, hemos conseguido una solución satisfactoria para todas las partes», remarca.

La asamblea abierta con la ciudadanía no puede dilatarse mucho en el tiempo para que la obra pueda cumplir con los plazos fijados por Europa. La intención municipal es convocar a los vecinos cuanto antes para informarles de todos los detalles y que puedan decidir si están conformes con la solución.

Al elevar menos la rasante, la efectividad contra las inundaciones no es la misma pero los expertos consideran que se gana la altura suficiente para que la calle no quede impracticable para los servicios de emergencia, ya que se considera una vía prioritaria. Además, al no existir un cambio sustancial, el contrato puede seguir adelante y no se pierden los 1,6 millones prometidos en la ayuda, necesarios para implantar otras medidas como las válvulas antirretorno.

Con estas actuaciones, se minimizarán mucho los efectos de las riadas si vuelve a haber crecidas inesperadas en el Ebro como las sucedidos en las últimas décadas y que han obligado a tomar medidas.