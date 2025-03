Cultura estudia medidas ante los problemas de seguridad de la Biblioteca de Miranda

La tranquilidad que exigen el estudio y la lectura, o lo que es lo mismo, que debe imperar en un espacio como la Biblioteca Cervantes ... de nuestra ciudad, se ha visto vulnerada en las últimas semanas por varios capítulos desagradables que han derivado en molestias tanto para las personas que hacen uso del espacio como para la plantilla del espacio municipal.

«Han sido tres episodios puntuales, altercados producidos por un pequeño grupo de personas, usuarios de la biblioteca, que no cumplen las normas de comportamiento requeridas en el centro. Increpan a la gente, tanto a los usuarios como al personal, hablan en voz alta y, cuando se les llama la atención o se les invita a salir del recinto, algunas veces lo hacen y otras, montan una escena y no atienden a razones», explica Carlos Diez, concejal de Cultura del Ayuntamiento.

Y es que el departamento delegado encara la problemática de seguridad, prácticamente, con los brazos atados. «Hemos tenido que llamar a la Policía para que intervengan. Poco más podemos hacer. Son usuarios de la Biblioteca, no es gente que entre específicamente a molestar pero al final lo acaba haciendo. Son usuarios y no podemos impedir el paso a las personas, es un edificio público y puede entrar todos el mundo», revela.

En este sentido, Díez ha elevado el problema de Cultura al resto del equipo de Gobierno en busca de consejo y colaboración. «No es que vayan todas estas personas a la vez, han sido casos separados. La Policía ha tenido que venir a intervenir en algún episodio concreto. Ha habido veces en las que los trabajadores de la Biblioteca les han llamado la atención, en plan si no dejas de molestar y de montar escándalo, tienes que irte de aquí o llamamos a la Policía. Es como todo, hay veces que se calman, otras en las que se van del sitio y algunas que se niegan y la situación se vuelve más violenta porque tiene que intervenir Policía Local», explica el edil.

Esta versión es secundada por varios usuarios habituales del espacio de estudio, quiénes no dudan en añadir que «son personas que no están bien a nivel mental, que vienen a montarla y a llamar la atención. El problema es que desconcentran al resto de la gente que está estudiando y preparando cosas porque, entre que se calman o vienen a echarlos, pierdes un rato largo de estudio. Es muy incómodo, sobretodo ver a la trabajadora de la Biblioteca bregando con ellos y tratando de poner orden o de sacarlos fuera».

Ante esta tesitura, Cultura está valorando implementar medidas para poner fin a estos malos comportamientos, a estos problemas de seguridad dentro del centro municipal, aunque no dispone de demasiadas opciones para neutralizar los altercados.

«La mala educación está en todos los sitios, ¿cómo cortamos la mala educación o el mal comportamiento de la gente incívica?», lanza el concejal delegado. «La única solución es hacerles salir de la Biblioteca Cervantes y que no vuelvan a entrar. Pero no puede impedirles entrar al día siguiente, es un sitio público. Tampoco vamos a poner una persona de seguridad, me parece demasiado violento y van a formar el mismo follón al fin y al cabo. Al final, la última solución es llamar a Policía Local. Estamos trabajando para ver si existe alguna fórmula legal que impida entrar a la dependencia a estas personas», concluía el titular de Cultura.

Asimismo, según ha podido saber ELCORREO, se han valorado otras acciones como la instalación del llamado botón del pánico, un dispositivo que permite, con tan solo pulsarlo, notificar una emergencia a Policía Local; y otras opciones para que el personal de la Biblioteca no se vea expuesto a situaciones desagradables e incluso violentas con usuarios que no saben comportarse y van en contra del espíritu del servicio.