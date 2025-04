Cuadrilla de Miranda muy fiestera busca sanjuanero para relación estable

Segundo premio en el desfile, ubicación privilegiada en el monte y lonja para disfrutar durante todo el año. El anuncio parece sacado de una inmobiliaria ... pero es de una cuadrilla sanjuanera que busca integrantes. Mientras que algunas peñas tienen lista de espera en la que los candidatos esperan durante años, otras necesitan gente y no dudan en utilizar las redes sociales para atraer futuros compañeros. En la mayor parte de casos, cuando las partes se conocen, surge un amor a primera vista.

Los Inquietos

La decana de las fiestas quiere llegar a los 100

Son los decanos de San Juan ya que su fundación data de 1942. Al menos, una vieja fotografía confirma que ese año salieron por las calles de Miranda aunque luego estuvieron un tiempo en el que fallaron a la cita festiva. «La gente en aquellas épocas, cuando se casaba, dejaba de salir en las fiestas y algunas cuadrillas desaparecían». Tras un periodo de inactividad, Los Inquietos remontaron el vuelo y han vivido décadas de esplendor.

Ahora necesitan relevo generacional y componentes, porque con menos de un centenar de personas, el margen de actuación es limitado. «Los números no cuadran si queremos traer charanga el sábado», afirman desde la cuadrilla, que busca sobre todo matrimonios con hijos porque es el perfil que más escasea en Los Inquietos y el que creen que tendría más efecto llamada a medio plazo porque «hay mucha gente que elige la cuadrilla si están los amigos de sus hijos», explican.

Pero con las cuadrillas pasa como con los bares. «Todos queremos entrar en el que está lleno y a veces hay otro al lado, incluso mejor y más cómodo, pero está vacío», apuntan desde Los Inquietos para explicar porqué hay gente que espera durante mucho tiempo a entrar en una peña cuando hay otras con plazas disponibles. «Nosotros ofrecemos descuentos para los jóvenes y además tenemos una cuota bastante asequible para lo que se paga en otras», remarcan como principales reclamos.

La Monda

«Queremos gente joven que pueda dar vidilla a la peña»

Tener pocos componentes incrementa la cuota, y el precio asusta a los nuevos componentes. Es la pescadilla que se muerde la cola. «Necesitamos que entre gente nueva para que baje un poco y así será más fácil a medio plazo, aunque con todo lo que damos y lo bien que comemos, 190 euros no es mucho», asegura Nuria Domínguez, una de las pocas jóvenes que tiene La Monda, una cuadrilla con un ambiente familiar «de toda la vida» pero a la que el paso del tiempo le está pasando factura.

La sangría de bajas entre los sanjuaneros más veteranos cada año es más acusada y no resulta fácil reclutar veinteañeros. «Casi todas mis amigas ya tienen sus cuadrillas», explica Nuria, que se niega a cambiar la blusa que ha llevado desde la cuna. Por eso ha decidido dar un paso al frente y poner carteles en la Cofradía y en redes sociales para ver si alguien se anima. «Ojalá pase como en otras cuadrillas que de golpe entran 20 o 30 chavales porque eso le daría mucha vida La Monda. Si vienen no se van a arrepentir porque les vamos a tratar muy bien y la gente más mayor está deseando que entren jóvenes, así que lo van a poner todo muy fácil».

La Parranda

El efecto llamada de un buen anuncio y de tener lonja

Pocas veces un anuncio ha sido tan efectivo como el publicado por La Parranda. En menos de una semana se han apuntado 25 nuevos integrantes y han tenido que cerrar la inscripciones. Han pasado de buscar gente a tener reservas por si hay bajas en el futuro. «Nos ha sorprendido la respuesta», aseguran los responsables de la selección, que poco más y se ven obligados a hacer casting ante la demanda. «No hemos hecho prueba, han pasado todos el filtro», apuntan entre risas.

Disponer de una lonja que los componentes pueden usar todo el año es uno de los atractivos que convence a los aspirantes, aunque también limita la capacidad de crecimiento porque no entran más de 140 personas. En la caseta del monte podrían apañarse, pero en ese local pasan gran parte de las fiestas, comidas incluidas, y por eso tienen que ajustarse a ese número. Lo más importante, es que muchos de los nuevos componentes acaban de cumplir la mayoría de edad y otro grupo significativo no alcanza los 30 años. «Tenemos el futuro garantizado, porque una vez que salgan este año con La Parranda, no se van más», sentencian.

La Jarana

«No tiene sentido esperar años cuando otras tenemos plazas disponibles»

Llevan tiempo sorteando la dificultad de tener pocos componentes pero no saben cuantos años más podrán aguantar. La Jarana es de las cuadrillas que más gente necesita para reflotar y no entienden los motivos por los que hay quienes prefieren esperar años a entrar con cuentagotas en una de las más numerosas cuando ellos podrían acoger a grupos grandes de amigos.

«No tiene sentido que todos vayamos a las mismas. Si a una cuadrilla pequeña entra gente, en un par de años estaría igual de bien y con el mismo ambiente que esas que están ya masificadas y a las que todo el mundo quiere entrar», explican.

La esperanza de La Jarana está depositada en un grupo de diez jóvenes que ha preguntado por las condiciones. Si lograsen reclutarles, están convencidos de que en poco tiempo vendrían muchos más. «No aspiramos a tener 200 personas como en el pasado, pero sí a alcanzar los 80 o 90 componentes. San Juan es una fiesta y ahora casi parecemos una comida familiar. El ambiente en la cuadrilla es muy bueno, pero necesitamos crecer». remarcan.