CTME de Miranda participa en un proyecto de visión artificial para la prevención de riesgos

El sector industrial y el ámbito de la salud necesitan aprovechar al máximo las capacidades de la visión por computadora, la inteligencia artificial y los ... sistemas de monitorización en tiempo real para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas, así como en identificar y prevenir situaciones de riesgo de forma ágil y eficiente.

Este es el contexto en el que nace el proyecto Vidalia, enfocado en ayudar a las empresas a poder proporcionar futuras herramientas y servicios para el bienestar de las personas. El plan está dirigido a investigar un sistema innovador de monitorización en tiempo real basado en cámaras y otros sensores que permita identificar situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de personas en entornos industriales y de salud (socio-sanitarios), empleando tecnologías basadas en visión por computadora e inteligencia artificial.

La investigación está asignada a las empresas del Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y León (CBECyL), cuya secretaría técnica se ubica en nuestra ciudad; y cuenta con la participación del Clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI) y con asociados de ambos entes: Air Institute, el ya mencionado CTME, Duonex Consultora Digital, Ovlac y Fundación Santa María la Real. Todos ellos forman parte del ecosistema de innovación de ambos sectores.

En el caso concreto del centro de Miranda, tiene interés en el proyecto por la adquisición y generación de conocimiento derivado del presente proyecto, «suponiendo un nuevo paso para conseguir un mayor nivel de excelencia, competitividad y especialización en el campo de la digitalización para la mejora competitiva de las empresas», explican desde el clúster.

Así, el proyecto capacita a CTME para desarrollar soluciones innovadoras en inteligencia artificial aplicadas a redes de dispositivos conectados, integrando algoritmos avanzados y sistemas de análisis visual.

Acción y financiación

El proyecto Vidalia tiene el planteamiento innovador de combinar cámaras, sensores y análisis de datos en tiempo real para mejorar la seguridad tanto en entornos industriales como en el sector salud. Su objetivo principal es desarrollar un sistema innovador de monitorización que sea capaz de detectar situaciones que puedan comprometer la seguridad o la salud de los trabajadores o pacientes.

Esta actuación se desarrolla en el marco de la convocatoria de subvenciones para el año 2025 para desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación del tejido empresarial a través del apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras (AAEEII) de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el objetivo de 'Conseguir una Europa más competitiva e inteligente', cuenta con un presupuesto total de 170.827,96 euros, y está subvencionado con 131.098,01 euros, lo que se traduce en un 77% del total.