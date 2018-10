El CTME invertirá 1,9 millones de euros en su proyecto estrella de tecnología térmica La plantilla actual la conforman 40 personas, en su mayoría mujeres. / A. G. El Centro Tecnológico también está inmerso en otra iniciativa junto a la empresa Nicolás Correa SILVIA DE DIEGO Martes, 30 octubre 2018, 23:03

El Centro Tecnológico de Miranda se encuentra inmerso en uno de sus proyectos estrella centrado en la adquisición de nueva tecnología de proyección térmica y recubrimientos metálicos. Una ambiciosa iniciativa que supondrá una inversión por parte del centro cercana a 1,9 millones de euros en el periodo 2018-2019. «Es un reto vital, una nueva línea de conocimiento que no hay en ningún otro centro de Castilla y León y que esperamos que nos aporte conocimiento y nuevas líneas de trabajo», recalcó Juan José García director de CTME.

En la actualidad, relacionadas con este proyecto, se han producido dos nuevas contrataciones directas que se traducen en un ingeniero y un doctor en Materiales que se complementan, en su trabajo diario, con otras cinco o seis personas ligadas a la iniciativa dentro del área de materiales metálicos del centro.

El balance de este 2018 es bastante positivo con la finalización de tres proyectos de carácter nacional dentro de la convocatoria Retos Colaboración iniciada en 2016, a los que se unen otras dos nuevas iniciativas dentro de la misma convocatoria en 2018. «Hemos empezado a ejecutarlos en este último cuatrimestre y durarán hasta 2020. A estos hay que unir otros proyectos de carácter regional con empresas concretas y con la Junta de Castilla y León a través del ICE que son de desarrollo interno ligados a las líneas de materiales plásticos impresos en 3D».

Entre los proyectos en los que colabora el CTME en el ámbito regional destaca el trabajo realizado en el desarrollo de nuevos envases con el fin de que los productos agroalimentarios sean mucho más atractivos para el consumidor y además puedan tener una mayor vida útil. «Gracias a esta iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Agricultura y Ganadería se han beneficiado de las diferentes acciones cerca de 214 empresas en su mayoría de la Comunidad Autónoma».

Como cualquier entidad centrada en la investigación tienen en cartera varios proyectos que optan a subvención y siguen a la espera de la aportación concreta para el proyecto titulado 'Vigía'. «En prensa salió en el mes de junio que estaba concedido pero aún no se nada. Al no tener la resolución oficial para mi no existe ese proyecto», lamentó.

Por otra parte, el CTMEha recibido la comunicación de aprobación de otro proyecto en el que colaboraban con otras tres empresas regionales y está presentada otra iniciativa también basada en plásticos. «A estos se suman los dos que tenemos resueltos, uno de ellos relacionado con el diseño de un nuevo cargador de baterías para coche eléctrico a través de Nicolás Correa».

El ecodiseño junto con el análisis del ciclo de productos ha sido desde el principio uno de los posicionamientos del Centro y, de hecho, la Fundación colabora activamente con el Sistema Internacional de Declaraciones Ambientales EPD System. «Mantener el estado activo en este campo supone para CTME poder seguir ofreciendo el servicio de verificación externa EPDs para todas aquellas empresas españolas que tengan como objetivo el registro y publicación de una o varias declaraciones ambientales».

Otra de las líneas de trabajo se incluye dentro del programa Centr@tec que se desarrolla con la puesta en marcha de jornadas y talleres, el apoyo a la presentación de proyectos internacionales de empresas, el diagnóstico tecnológico y, en un plazo aproximado de dos meses, con la publicación de uno de los foros del Centro. «Tenemos próximas fechas para el mes de noviembre y ya hemos completado parte de las previstas en el calendario para el presente ejercicio con jornadas no sólo en Miranda sino también en Burgos o Valladolid. Entre jornadas y talleres realizaremos un total de 19. Es todo totalmente gratuito para empresas, autónomos y personal interesado».

El CTME cuenta en la actualidad con un total de 40 trabajadores «lo que ha supuesto un incremento importante de la plantilla durante 2108», matizó García; quien destacó como grado diferenciador el hecho de que el 65% de los trabajadores son mujeres frente al 35% restante de sexo masculino. Además el 60% de sus trabajadores son titulados superiores.

Respecto a la proyección empresarial de la ciudad, Juan José García, aboga por la puesta en marcha de un Plan Estratégico. «Miranda tiene ante sí una serie de retos muy importantes que pasa por la captación de empresas, de talentos, y el hacer que las personas que vengan se queden y lo que estén aquí estén orgullosos. Somos bastante más que un nudo de comunicación», puntualizó; a la que vez que realizaba una valoración positiva del encuentro Mirando al Futuro que congregó hace una semana a 500 personas de diferentes ámbitos y procedencias en el Teatro Apolo. «Ahora hay que hacer una reflexión profunda y tenemos que remar todos juntos en la misma dirección. Instituciones, empresas, particulares porque todos tenemos que aportar nuestro grano de arena, nos jugamos nuestro futuro en ello», aclara.